Ηράκλειο:Όλα τα σημαντικά θέματα του Δήμου στην ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά! Η εντολή για την εκπόνηση των μελετών των συμπληρωματικών έργων του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου», η παρουσίαση της προόδου των έργων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, η έναρξη του έργου αποκατάστασης στην οδό Ναυαρίνου στη Φορτέτσα και οι εξελίξεις στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών, ήταν μερικά από τα ζητήματα που μας απασχόλησαν αυτή την εβδομάδα.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Ένα βήμα πιο κοντά τα συμπληρωματικά έργα του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου»

Θετική εξέλιξη είναι η εντολή του Υπουργείου Υποδομών προς το παραχωρησιούχο για την εκπόνηση μελετών που θα οδηγήσουν σε συμπληρωματικό έργο, «μετά την αποδοχή της συντριπτικής πλειονότητας των προτάσεων των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου» όπως δήλωσε ο Υπουργός Χρίστος Δήμας από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στο πλαίσιο του «ΕΤ Forum Ηράκλειο 2030». Η εξέλιξη αυτή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίηση του μεγαλύτερου δημόσιου έργου που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των ανθρώπων του Ηρακλείου.

Στο ίδιο Forum, στο οποίο μίλησε επίσης ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η Βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη, στελέχη της Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών και επιχειρήσεων, συμμετείχα σε πάνελ μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τους Δημάρχους, Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, Ρεθύμνου Γιώργη Μαρινάκη και Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη.

Αναφέρθηκα σε σημαντικά θεσμικά κενά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις προκλήσεις και τις προοπτικές για το Ηράκλειο. Μεταξύ άλλων, μίλησα για τον ρόλο του Δήμου μας στην αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης». Επεσήμανα – για μια ακόμη φορά – ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι συνιδιοκτήτης της έκτασης. Αυτό δημιουργεί δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να παραλειφθούν σε οποιαδήποτε συζήτηση και σε οποιονδήποτε σχεδιασμό. Η αξιοποίηση της έκτασης περνάει από την αναγνώριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της.

Στο Forum παρουσιάστηκε και η Παγκρήτια δημοσκόπηση της εταιρίας Palmos Analysis για τον ΕΤ, σχετικά με τις απόψεις των Κρητικών για τα προβλήματα, τις προσδοκίες και τις προκλήσεις του τόπου μας.

🔘 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις: Μέχρι τα τέλη του χρόνου θα έχουμε καταθέσει τεχνικά δελτία για έργα 20.000.000 ευρώ.

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσο Τσατσάκη και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου μας, συμμετείχαμε στη 2η συνεδρίαση της Περιφερειακής Ομάδας Διακυβέρνησης των Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και ΟΧΕ-Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της Προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασωτάκη, εκπροσώπων Δήμων και Φορέων.

Μια χρήσιμη συνάντηση ανταλλαγής εμπειριών και συζήτησης για έργα που αλλάζουν το τοπίο και στο Ηράκλειο. Έχουμε να κερδίσουμε αρκετό χαμένο έδαφος για να πάμε μπροστά και παρά τις δυσκολίες, μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας και κατανόησης που έχει δημιουργηθεί στην Κρήτη, μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα και να θέσουμε τις βάσεις για ακόμα περισσότερα.

Εμβληματικά έργα της πόλης μας προχωρούν, όπως είναι η συνολική ανάπλαση του παράκτιου μετώπου, από τα Νεώρια μέχρι τον κόλπο του Δερματά, όπου έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, στην οποία έχουν μεγάλο μερίδιο οι Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, αυτό το οποίο πλέον γίνεται ορατό, είναι η δρομολόγηση του μεγάλου έργου ανάπλασης της Αγίας Τριάδας.

Συνεχίζουμε, και η προσπάθεια μας είναι τέτοια ώστε μέχρι τα τέλη του χρόνου να έχουν κατατεθεί από τον Δήμο μας τεχνικά δελτία για ένταξη έργων ύψους σχεδόν 20.000.000 ευρώ. Ένα μεγάλο μέγεθος που υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού της Στρατηγικής.

Έχοντας ολοκληρώσει ορισμένα έργα και έχοντας άλλα σε εξέλιξη, θεωρούμε ότι έχουμε τις προϋποθέσεις για να εκπληρώσουμε το Πρόγραμμα στο μέγιστο.

Να ξέρετε ότι κάθε ένα από τα έργα μας είναι μια περιπέτεια. Οι χρόνοι στους οποίους υλοποιούμε είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που κάποιος μπορεί να φανταστεί, μη γνωρίζοντας τον μηχανισμό.

Όμως, είναι μια πραγματικότητα. Εδώ τίθεται ξανά το ζήτημα: Οι απαιτήσεις και τα πλαίσια που υπάρχουν για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση ενός έργου, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι αποθαρρυντικά. Παρ’ όλα αυτά, επιχειρούμε και επιτυγχάνουμε αλλά με κόπο που θα έπρεπε να μειωθεί και σε χρόνο που θα έπρεπε να συμπτυχθεί.

Η απλοποίηση των διαδικασιών είναι ένα αίτημα που τίθεται ξανά στο Κράτος το οποίο για τους «κοινούς θνητούς», στους οποίους κατατάσσεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει αυτές τις προβλέψεις. Αλλά κατά τα άλλα, έχει ένα πλήθος ειδικών εξαιρέσεων και ειδικών διαδικασιών, οι οποίες προορίζονται για μια διαφορετική κατηγορία «επενδυτών». Και οι Δήμοι όμως κάνουν επένδυση. Κοινωνική επένδυση. Δεν μπορούμε να υστερούμε διαρκώς στο πλαίσιο των διαδικασιών. Και αυτή την απαίτηση τη θέτουμε σε κάθε ευκαιρία.

Ευχαριστώ και από εδώ τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την εξαιρετική συνεργασία και ενθάρρυνση, καθώς και την Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Μαρία Κασωτάκη και τους συνεργάτες της για την πολύ καλή συνεργασία και την καθοδήγηση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

🔘 Ξεκινάει το έργο αποκατάστασης στην οδό Ναυαρίνου στη Φορτέτσα

Ένα πολύχρονο αίτημα των κατοίκων της Φορτέτσας, ένα σημαντικό έργο από πολλές απόψεις, η αποκατάσταση του πρανούς της οδού Ναυαρίνου, μπαίνει στην τελική ευθεία για την υλοποίησή του.

Υπογράψαμε την σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη, της Προέδρου της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέας Βρούχου, του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Φορτέτσας Γιώργου Γιαννίκα και της Μηχανικού της Τεχνικής μας Υπηρεσίας Λουκιάνας Κανδηλάκη.

Το έργο, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ και σύμβασης 415.796,33 ευρώ, θα βελτιώσει την προσβασιμότητα των κατοίκων και θα διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων. Περιλαμβάνει εργασίες για την αποκατάσταση του δρόμου όπου έχει καταρρεύσει τμήμα τοιχίου σημαντικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας) νέα ασφαλτόστρωση και στηθαία ασφαλείας.

Έχει μάλιστα διπλή αξία, καθώς το σημείο είναι σημαντικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η Φορτέτσα όπως γνωρίζουμε είναι το οθωμανικό οχυρό που δημιουργήθηκε το 17ο αιώνα και στο σημείο βρίσκεται ένα από τα ελάχιστα οθωμανικά στρατιωτικά κτιριακά κατάλοιπα στην Κρήτη.

🔘 Για τον χώρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών

Επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία ειλημμένη απόφαση χωροθέτησης της δομής. Συμφωνήσαμε να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη, μετά από συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, στην οποία θα ενημερωθούμε για τους πιθανούς χώρους, και θα γίνει συζήτηση και κατάθεση των απόψεων.

Όπως είναι αυτονόητο, παραμένουμε στις θέσεις που διατυπώθηκαν, μετά από εισήγησή μας, στο Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου: Η περιοχή των Μαλάδων δεν πληροί τα χωροταξικά κριτήρια που πρέπει να έχει ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών.

Θυμίζω ότι στο Ψήφισμα του Δημοτικού μας Συμβουλίου εκφράζεται η κοινή βούληση της τοπικής κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να έχουν λόγο και ρόλο στην επιλογή, η οποία πρέπει να προκύψει από συνεννόηση και ουσιαστική συναπόφαση. Επίσης, καθορίζονται τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί η σχεδιαζόμενη από το Υπουργείο δομή, δηλαδή:

• Να μην βρίσκεται εντός του αστικού ιστού.

• Να μην επηρεάζει αρνητικά κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες.

• Να έχει τις κατάλληλες, απρόσκοπτες και ασφαλείς οδικές προσβάσεις και συνδέσεις.

Επαναλαμβάνομαι, αλλά το ζήτημα είναι καίριο: Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι ένα πολύ σοβαρό και ευαίσθητο ζήτημα, για το οποίο οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να είναι ενήμερες και συμμέτοχες. Κάθε αιφνιδιασμός οδηγεί σε αναστάτωση. Επίσης, οφείλουμε όλοι να κάνουμε το καθήκον μας με ψυχραιμία και ενσυναίσθηση. Δεν είναι απλώς ζήτημα διαχείρισης «αριθμών». Είναι ζήτημα μεταχείρισης ανθρώπων. Είναι θέμα σεβασμού των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

•

• Τις εργασίες ασφαλτόστρωσης που συνεχίζονται από την Τεχνική μας Υπηρεσία στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων.

• Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

• Τις εργασίες φροντίδας του πρασίνου, που συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας, με τον συντονισμό της Υπηρεσία Πρασίνου.

• Τις εκδηλώσεις με τις οποίες ξεκίνησε η συνεργασία του Δήμου μας με την Εθνική Λυρική Σκηνή στα Ενετικά Τείχη, «Πολλά εν θέλω να σου πω…» στην Πύλη Ιησού με τον Ζαχαρία Καρούνη (13/5) και «Ροδινός: O θρυλικός λυράρης», σε σκηνοθεσία, έρευνα και κείμενο του Γιάννη Μπλέτα, στο Αλσύλλιο του Προμαχώνα Ιησού (15/5).

• Τις εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης που συνεχίζονται από τη ΔΕΥΑΗ.

• Τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «Θωμάς Φανουράκης. 5 δεκαετίες ζωγραφικής» στη Βασιλική Αγίου Μάρκου, η οποία παρουσιάζει 125 έργα του σπουδαίου ζωγράφου και Ηρακλειώτη.

• Την έναρξη λειτουργίας της νέας εφαρμογής Open1|EasyPay του Δήμου μας, η οποία απλοποιεί τις συναλλαγές των πολιτών με τις Δημοτικές Υπηρεσίες. Μέσω αυτής, οι δημότες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξοφλούν ηλεκτρονικά τις αβεβαίωτες οφειλές άρδευσης, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στις Υπηρεσίες του Δήμου.

• Τις ενδιαφέρουσες και με έντονο κοινωνικό πρόσημο δράσεις των Κ.Η.Φ.Η και ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ του Δήμου μας.

• Την εκπαιδευτική δράση για τον Εθελοντισμό που διοργάνωσε στο 6ο και 44ο Δημοτικό Σχολείο η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, στην οποία συμμετείχε το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με τις εθελόντριες Παγώνα Μαραγκάκη, Αργυρώ Τσούρτη, Μαρίνα Κουκέλη και Σταυρούλα Σερεβέτα.

• Την εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης που υλοποιεί ο Δήμος μας, στον Κόμβο Ψηφιακής Ενδυνάμωσης που λειτουργεί στο ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Κατσαμπά, με την επιμέλεια της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας Στέλας Αρχοντάκη.

• Τη σημαντική δωρεά ιστορικών αρχείων σχετικών με τα θύματα του ναζισμού που έκανε η Κατερίνα Χατζιδάκη, κόρη του δικηγόρου Εμμ. Σ. Χατζιδάκη, στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

• Την έκθεση Θεραπευτικής Φωτογραφίας που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού στο πλαίσιο των δράσεων «Δια Δήμου Μάθηση», στον αύλειο χώρο της Αρμένικης Εκκλησίας (Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος) στην ιστορική συνοικία του Λάκκου.

• Τις εκδηλώσεις εορτασμού της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνα Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, στην ομώνυμη Τοπική Κοινότητα.

• Την επιχείρηση απομάκρυνσης πατινιών προς ενοικίαση, τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς άδεια, που πραγματοποίησε η Δημοτική Αστυνομία με τον συντονισμό του Αντιδημάρχου Γιώργου Καραντινού.

• Την επίσκεψη μαθητών του Πρότυπου ΓΕΛ Ηρακλείου στη Λότζια, όπου τους υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης.

• Τις εργασίες αντικατάστασης και συντήρησης του οδοφωτισμού που συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου από την Τεχνική Υπηρεσία.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά.