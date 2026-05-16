Ολοκληρώνεται ο μαραθώνιος ανάγνωσης που οργάνωσε η Διεθνής Εταιρία Φίλων του του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα

Η περιπλάνηση του Οδυσέα τελειώνει στο Μουσείο Καζαντζάκη.

Μια περιπλάνηση στα χνάρια του Οδυσέα που αυτή τη φορά κράτησε πάνω από δύο χρόνια ,΄΄ταξιδεύοντας ΄΄ σε πόλεις της Ελλάδας και του κόσμου, φτάνει στο τέλος της.

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στις 7:30 το απόγευμα, στο Μουσείο Καζαντζάκη, στη Μυρτιά, θα πραγματοποιηθεί η κορύφωση του διαδικτυακού μαραθωνίου ανάγνωσης της «Οδύσειας» του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα.

Την ανοικτή για το κοινό εκδήλωση με τίτλο «Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσεια» οργανώνουν η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη και το Μουσεί Καζαντζάκη, με τη συνεργασία της Περιφέρειας.

Είναι μια πρωτοβουλία που υλοποίησε η ΔΕΦΝΚ τα τελευταία δύο χρόνια, με στόχο να φέρει το σπουδαίο αυτό έργο πιο κοντά στο σύγχρονο κοινό και ιδιαίτερα στη νέα γενιά.

«Η αρχική ιδέα – τονίζει μιλώντας στο Patris.gr και στην “Π” η Κατερίνα Ζωγραφιστού, Πόεδρος της ΔΕΦΝΚ η οποία επίσης συνέβαλε στο εγχείρημα – του μαραθώνιου ανάγνωσης ανήκει στην κ. Σοφία Νταλαμπέκη, τη Γενική Γραμματέα της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) και Ειδική Σύμβουλο θεμάτων σύγχρονων Μέσων Επικοινωνίας της ΔΕΦΝΚ, η οποία έκανε όλη την οργανωτική δουλειά και είναι η πρώτη φορά που διαβάζεται ολόκληρο το ποίημα δημόσια. Βοήθησαν επίσης τα μέλη Βάντα Παπαϊωάννου-Βουτσά, Κυριάκος Παναγιώτου, Νίκος Χρυσός, ενώ σημαντική βοήθεια πρόσφερε ο κ. Βασίλης Γεώργας.

Ο κ. Γιώργος Στασινάκης παρακολούθησε από τη Γενεύη, σχεδόν στο σύνολό τους τις βραδιές αυτές καθώς και μέλη και φίλοι της ΔΕΦΝΚ από όλο τον κόσμο».

Από τον Φεβρουάριο του 2024 έως σήμερα, μαθητές από σχολεία όλης της Ελλάδας —από το Αγρίνιο, την Αθήνα, το Ηράκλειο, την Κεφαλονιά, την Κομοτηνή, τις Σάππες Ν. Ροδόπης, τη Μυτιλήνη και το Ρέθυμνο— μαζί με εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μέλη και φίλους της ΔΕΦΝΚ από κάθε γωνιά του κόσμου, ένωσαν τις φωνές τους διαβάζοντας τους 33.333 στίχους και τις 24 Ραψωδίες της καζαντζακικής «Οδύσειας».

Ο μαραθώνιος ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα της επετείου της γέννησης του Νίκου Καζαντζάκη, με την ανάγνωση του προλόγου και ολοκληρώνεται συμβολικά στον χώρο του Μουσείου, μέσα από μια ζωντανή γιορτή λόγου και μνήμης.

‘’Οι περισσότερες αναγνωστικές βραδιές -επισημαίνει η κ.Ζωγραφιστού-πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, ενώ τρεις πραγματοποιήθηκαν με υβριδικό τρόπο — δύο στο Μουσείο Καζαντζάκη και μία στα Ανώγεια, στον «Τόπο του Βοσκού».’’

Η συνολική χρονική διάρκεια της διαδικτυακής ανάγνωσης υπολογίζεται σε περίπου 46 ώρες, ενώ η διάρκεια των συζητήσεων που ακολούθησαν κάθε ανάγνωση υπολογίζεται σε περίπου 22 ώρες.

‘’Το πιο συγκινητικό για όλους μας-καταλήγει η Προεδρος της ΔΕΦΝΚ- ήταν η συμμετοχή των 111 μαθητών από εννέα σχολεία, οκτώ διαφορετικών περιοχών της Ελλάδας: Αγρίνιο, Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης, Κεφαλονιά, Κομοτηνή, Μυτιλήνη, Ρέθυμνο (Κρήτη) και Σάπες (Ν. Ροδόπης). Νοιώσαμε ότι πετύχαμε τον αρχικό μας σκοπό που ήταν να φτάσει σιγά-σιγά το σπουδαίο αυτό έργο στη νέα γενιά. Στις 26 Απριλίου 2026, πριν από την έναρξη της διαδικτυακής ανάγνωσης της ραψωδίας Ω, απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής στους μαθητές, στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία τους, αλλά και σε κάθε συμμετέχοντα αναγνώστη που το επιθυμούσε.

Τώρα που η αναγνωστική αυτή περιπέτεια έφτασε στο τέλος της έχουμε όλοι όσοι τη ζήσαμε μια διαφορετική αντίληψη για το επικό αυτό ποίημα. Δεν διαβάσαμε την Οδύσεια, την ακούσαμε συγχρόνως. Η απαγγελία, ακόμα κι αν δεν είναι επαγγελματική, μας δίδει μια άλλη γεύση του κειμένου. ‘’

Η εκδήλωση

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν ο πρόλογος, επιλεγμένα αποσπάσματα από τις 24 Ραψωδίες και ο επίλογος του έργου.

Τα αποσπάσματα θα διαβάσουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημαντικών πνευματικών ιδρυμάτων της Κρήτης και καζαντζακικών φορέων, ενώ η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά (live streaming) μέσω του επίσημου καναλιού του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη στο YouTube.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά η Λίλυ Δάκα στο πιάνο και ο Γιάννης Κασσωτάκης στο τραγούδι, ερμηνεύοντας έργα συνθετών που έχουν μελοποιήσει τον καζαντζακικό λόγο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και καλλιτεχνικής συνάντησης.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η Διευθύντρια του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, κ. Μαριλένα Μηλαθιανάκη.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ