Έκθεση έργων από τη συλλογή Κρασάκη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Μια ιδιαίτερη διαδρομή στο αρχαίο ελληνικό τοπίο μέσα από το βλέμμα οκτώ εμβληματικών φωτογράφων, θα φιλοξενηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Η περιοδική έκθεση «Γραφή από Φως-Συλλογή Κρασάκη. Η Αρχαία Ελλάδα οκτώ πρωτοπόρων φωτογράφων» ,θα εγκαινιαστεί την Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων, οδός Δουκός Μποφώρ & Ιωσήφ Χατζηδάκη.

Πρόκειται για τους φωτογράφους:

Δημήτριο Κωνσταντίνου

Κωνσταντίνο Αθανασίου

Πέτρο Μωραΐτη

Frédéric Boissonnas

Νικόλαο Ζωγράφου

Βούλα Παπαϊωάννου

Nelly’s

Σπύρο Μελετζή

Σε μια σπάνια παρουσίαση εκατό αυθεντικών αργυροτυπιών από τη Συλλογή Μιχάλη Κρασάκη, αναδεικνύονται καθοριστικές όψεις της αρχαιολογικής φωτογραφίας στην Ελλάδα, από τις απαρχές της στα τέλη του 19ου αιώνα, ως τα μέσα του 20ου. Από τον Δ. Κωνσταντίνου, τον πρώτο Έλληνα φωτογράφο που δημοσίευσε, τη δεκαετία του 1860, λεύκωμα αρχαιολογικών φωτογραφιών, έως τον Σ. Μελετζή τον κατεξοχήν φωτογράφο της Εθνικής Αντίστασης που απαθανάτισε την Κνωσό στην πρώτη μεταπολεμική της άνθηση.

Σε κάθε αργυροτυπία αναδύονται, άλλοτε έντονα και άλλοτε διακριτικά, η καλλιτεχνική έκφραση, η ιστορική τεκμηρίωση και η διεθνής προβολή της ελληνικής ταυτότητας, με κυρίαρχο σκηνικό τα αρχαία μνημεία. Παρακολουθούμε στιγμιότυπα που διαπνέονται από το κίνημα του ρομαντισμού και τη σχεδόν ζωγραφική απόδοση των μνημείων της Ακρόπολης, των Δελφών, της Ολυμπίας έως την αλλαγή οπτικής που χαρακτηρίζει την εποχή του μοντερνισμού, με κύριο χαρακτηριστικό την αποσπασματικότητα και τις καθαρές γραμμές στην εικόνα. Εδώ όμως ελλοχεύει χαρακτηριστικά, η πλαστικότητα των γυμνών γυναικείων σωμάτων στον Παρθενώνα και η δύναμη της ανθισμένης αμυγδαλιάς στην Κνωσό, που από την επιφάνεια μας οδηγεί να βυθιστούμε στο άδυτο του ανακτόρου.

Εικόνες και τοπία γνώριμα, αποτυπωμένα με φως, όπου το βλέμμα μας συνοδεύει για λίγο το βλέμμα των 8 δημιουργών τους.

Διάρκεια έκθεσης: 26 Μαΐου-20 Αυγούστου 2026

Είσοδος: 5 ευρώ

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ