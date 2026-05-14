Χανιά: Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SPINDEC για την απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Tο Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SPINDEC για την απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Το Πολυτεχνείο συμμετέχει ως εταίρος στο νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο SPINDEC, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon Europe και αφορά σε στρατηγική σύμπραξη 28 εταίρων από 20 ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την κλιματική ουδετερότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών έως το 2050.

Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου για το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι η Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αειφόρου Δομημένου Περιβάλλοντος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ). Η πρόταση είχε την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με σχετική από το Πολυτεχνείο ενημέρωση, το SPINDEC στοχεύει στην ταχεία απανθρακοποίηση των Ενεργοβόρων Βιομηχανιών (Energy-Intensive Industries – EIIs) σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το έργο βασίζεται στις κεντρικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Green Deal Industrial Plan, το Processes4Planet (P4Planet) Partnership, το Clean Steel Partnership, το Strategic Energy Technology Plan και ERA Industrial Technology Roadmaps.

Παρότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, εξακολουθούν, επισημαίνουν οι υπεύθυνοι επιστήμονες, να υφίστανται βασικές προκλήσεις, όπως ο κατακερματισμός πολιτικών και δράσεων, η περιορισμένη διακρατική συνεργασία, η έλλειψη κοινών εργαλείων παρακολούθησης της προόδου, καθώς και η ανάγκη για ουσιαστική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Για το λόγο αυτό το SPINDEC φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις μέσω: «Ενίσχυσης του συντονισμού και ευθυγράμμισης μεταξύ κρατών-μελών και συνδεδεμένων χωρών / Σχεδιασμού και υποστήριξης εθνικών και ευρωπαϊκών οδικών χαρτών απανθρακοποίησης / Προώθησης επενδύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις, start-ups / Βελτίωσης της πρόσβασης σε τεχνολογικές υποδομές / Ενδυνάμωσης της ανταλλαγής γνώσης και της αμοιβαίας μάθησης / Αποτελεσματικής διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου»

Από πλευράς της πρυτανικής αρχής του Πολυτεχνείου Κρήτης τονίζεται ότι: «Η συμμετοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης ενισχύει τον ρόλο του Ιδρύματος στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα. Μέσω του SPINDEC, το Πολυτεχνείο Κρήτης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, θα συμβάλει στην ανάπτυξη γόνιμων συνεργειών μεταξύ πολιτικής, έρευνας και βιομηχανίας, προωθώντας καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

