Άδειασε η Κρήτη από … μετανάστες! 700 άτομα μεταφέρθηκαν σε δομές στην ηπειρωτική χώρα

Άδειασε η Κρήτη από … μετανάστες! Είναι πραγματικότητα ότι εκατοντάδες άτομα που ήρθαν προ ημερών από τις ακτές της Λιβύης και η μοίρα τους έφερε στο νησί, βρίσκονται πλέον εκτός Κρήτης, εδώ και λίγα 24 ώρα και έχουν προωθηθεί σε κέντρα στην ηπειρωτική χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν τάχιστα οι διαδικασίες και περίπου 700 άτομα από Ηράκλειο και Χανιά μεταφέρθηκαν με πλοία της γραμμής στον Πειραιά και από εκεί σε δομές που έχει ορίσει το αρμόδιο υπουργείο.

Στελέχη του Λ.Σ τονίζουν ότι είναι από τις σπάνιες φορές που οι χώροι φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον, είναι άδειοι και αυτό οφείλεται στην πολύ καλή συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Λιμενικού Σώματος.

Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Αγυιά βρίσκονται περίπου 30 άτομα, για το οποίο όπως αναφέρεται από αρμόδιες πηγές ότι θα προωθηθούν σύντομα.

Βέβαια, τα στελέχη του Λ.Σ είναι σε διαρκή επιφυλακή, αφού γνωρίζουν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να εντοπιστούν και νέα καραβάνια

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ