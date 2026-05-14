Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 15 Μαΐου έως την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Εθνική Λυρική Σκηνή – 2η συναυλία : «Ροδινός: O θρυλικός λυράρης»,

Μουσικοθεατρική παράσταση – ντοκουμέντο. «Λέει ο μύθος, λέει ο θρύλος, λέει κι η παράδοση, λένε οι άνθρωποι – ο κόσμος πάντα λέει». Ο Ανδρέας Ροδινός άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην κρητική μουσική. Μέσα από την αφήγηση, τη ζωντανή μουσική, τη λύρα και θεατρικές σκηνές, το κοινό ταξιδεύει στη διαδρομή ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στη λύρα και στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης.

Η παράσταση αναδεικνύει σημαντικές στιγμές της πορείας του, τις εμπειρίες, τις δυσκολίες και το πάθος που χαρακτήριζε τη σχέση του με τη λύρα. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική πρόταση που συνδυάζει μουσική, θέατρο και ντοκουμέντα – στοιχεία από τη ζωή σε ένα θεατρικό κείμενο, αποτίοντας φόρο τιμής στην πολιτιστική κληρονομιά και στη βαθιά επιρροή που άσκησε ο Ανδρέας Ροδινός στη μουσική παράδοση.

«Λέει πως δεν υπήρξε άλλο χέρι, να χάραζε τη λύρα, να μυρίζει καλοκαίρι. Πως τριγυρνούσε στα χωριά μαζεύοντας σκοπούς: της στράτας νανουρίσματα, μοιρολόγια και καημούς, λύπες και χαρές, βεντέτες για έρωτες. Τους έδινε πνοή. Λέει πως δεν φοβόταν τα μεσάνυχτα να σταθεί στο σταυροδρόμι, να μπει με τη λύρα του στον κύκλο τον χαραγμένο,

με μαχαίρι από μαύρη λαβή, να παίξει για να πάρει το χάρισμα, από όντα νυχτόβια. Λέει πως για μια γυναίκα με γαλάζια μάτια και ξανθά μαλλιά, που μετρούσε χρόνους παραπάνω, μπήκε ο θάνατος μέσα του και άρχισε να τον μαραζώνει. Λέει πως τελείωσε τη ζωή του ανάμεσα στα δέντρα στο βουνό και οι νότες, πικρές, ταξίδευαν στο άγιο πέλαγος, όμοιες με προσευχή. Οι δοξαριές του,

γεμάτες πόνο και παράπονο, αντηχούσαν από τα σκοτάδια μέχρι το Ρέθεμνος: λέει πως το όνομά του ήταν ΡΟΔΙΝΟΣ». Όλες οι παραστάσεις θα δοθούν με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Σκηνοθεσία, έρευνα, κείμενο: Γιάννης Μπλέτας

Ενδυματολογική επιμέλεια: Μαρία Βιβιλάκη – Muses Crete

Μουσική διδασκαλία: Ζαχαρίας Σπυριδάκης

Αφήγηση, κίνηση: Στυλιανός Θωμαδάκης

Αφήγηση, λύρα: Σήφης Καυκαλάς

Λύρα: Γιώργος Γυπαράκης

Λύρα: Μιχάλης Γιαννακάκης

Λαούτο: Αιμίλιος Βολανάκης

Χορεύει η Μαρία Βιβιλάκη

Αλσύλλιο Προμαχώνα Ιησού. Ώρα 20:00. Έίσοδος ελεύθερη

2ο Φεστιβάλ Κιθάρας – 15 έως 17 Μαΐου στο Π.Σ.Κ.Η

Το 2ο Φεστιβάλ Κιθάρας είναι αφιερωμένο στη μνήμη του παγκοσμίου φήμης κιθαριστή και μουσικού παιδαγωγού OSCAR GHIGLIA (1938-2024). Θα ακουστούν έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου της κιθάρας από τους διακεκριμένους σολίστ και μαθητές του Oscar Ghiglia, Έλενα Παπανδρέου, Ορέστη Καλαμπαλίκη και Θοδωρή Θεοδωρούδη.

Οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες θα διδάξουν σε δωρεάν σεμινάρια. Θα δοθεί διάλεξη από τον ιατρό νευρολόγο Μηνά Τζαγκουρνισάκη με θέμα “Μουσική και Εγκέφαλος”.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Μαστοράκης

Καλλιτεχνική πρόταση – συντονισμός: Μάρα Παναγιωτάκη

Πρόγραμμα Συναυλιών

Παρασκευή 15 Μαΐου 21:00 Αίθουσα Συναυλιών: Ρεσιτάλ κιθάρας του Ορέστη Καλαμπαλίκη

J. S. Bach 1685-1750, Courante BWV 1009

Pixinguinha 1897-1973

(Alfredo da Rocha Viana, Jr.), Oscarina (διασκ. Roland Dyens, αφιερωμένο στον Ο. Καλαμπαλίκη)

Agustin Barrios Mangoré (1885-1944), La Catedral

Ι.Preludio Saudade

II. Andante Religioso

ΙII. Allegro Solenne

Agustin Barrios, Valse opus 8 no 4

Roland Dyens 1955-2016, Libra Sonatina

Saudade no 3

Γιώργος Μπάτης 1885-1967, Γυφτοπούλα

Μάνος Χατζιδάκις 1925-1994, Υμηττός

Ορέστης Καλαμπαλίκης, Deux tableaux Marins

*διασκευή: Ορέστης Καλαμπαλίκης

Σάββατο 16 Μαΐου 21:00. Αίθουσα Συναυλιών: Ρεσιτάλ κιθάρας της Έλενας Παπανδρέου

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)

Allemanda – Double (Από την Partita No1 BWV 1002 για βιολί) Μάνος ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ (1925-1994)

Τα Παιδιά κάτω στον Κάμπο

Έχω ένα Μυστικό

Θάλασσα Πλατιά*

Μυρίζει ο Κόσμος Γιασεμί

Τα Παιδιά του Πειραιά

Διάλειμμα

Μάνος ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

Η Μικρή Ραλλού

Χάρτινο το Φεγγαράκι

Roland DYENS (1955-2016)

Triaela (αφιερωμένο στην Έλενα Παπανδρέου)

– Light Motif (Takemitsu au Bresil)

– Black Horn (when Spain meets Jazz)

– Clown Down (Gismonti au Cirque)

Σημείωση: όλες οι διασκευές Χατζιδάκι είναι αφιερωμένες στην Έλενα Παπανδρέου

διασκευή: Roland Dyens – διασκευή: Ορέστης Καλαμπαλίκης

Η Έλενα Παπανδρέου παίζει με κιθάρα Ignacio Fleta του 1989 και χορδές D’Addario.

Κυριακή 17 Μαΐου 21:00 Αίθουσα Συναυλιών: Ρεσιτάλ κιθάρας του Θοδωρή Θεοδωρούδη

Robert de Visée (1652-1730), Suite in d minor (μεταγραφή: Θ.Θεοδωρούδης)

Θοδωρής Θεοδωρούδης (γ. 2000), Images from a Sea, Miniatures

Παραδοσιακό Ηπείρου, Ξενιτεμένο μου Πουλί (διασκευή: Σταυρούλα Νάκη)

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), Gallarda (from Suite “Escarraman”)

John Lennon & Paul Mc Cartney (The Beatles), Michelle (διασκευή: Toru Takemitsu)

Enrique Granados (1867-1916), Valses Poeticos

Διάλεξη “Μουσική και εγκέφαλος”: Παρασκευή 15 Μαΐου 18:30. Πειραματικό Θέατρο

Μια ξενάγηση στον λαβύρινθο του ανθρώπινου εγκέφαλου και τους θαυμαστούς λεπτούς μηχανισμούς που ενεργοποιούνται όταν ακούμε ή παίζουμε μουσική. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάλεξη από ένα γιατρό με μουσικές σπουδές. Ομιλητής: Μηνάς Τζαγκουρνισάκης Ιατρός, Νευρολόγος.

Έκθεση

Έκθεση από σημαντικές κιθάρες, αντιπροσωπευτικές της “χρυσής περιόδου 1950 – 1990”, εποχής που τελειοποιήθηκε η παραδοσιακή τεχνική κατασκευής της κιθάρας από τους σπουδαίους master luthiers: Ignacio Fleta, José Ramirez III, Edgar Mönch, Masaru Kohno, Paulino Bernabé, Paul Fischer. Εκτίθενται επίσης μπαρόκ κιθάρα (replica anon.1650)

και αναγεννησιακό λαούτο (replica HansFrei 1550) Luciano Maggi και μπαρόκ λαούτο David José Rubio 1972. Η συλλογή φέτος θα φιλοξενήσει επιπλέον τη δεκάχορδη κιθάρα του Kazuo Sato του 1976 και την κιθάρα Antonio Marin Montero, του 1980. Στην έκθεση θα υπάρχει φωτογραφικό υλικό σχετικά με τη ζωή και την καριέρα του Oscar Ghiglia καθώς και πλούσιο εκθεσιακό υλικό με θεματική την “Κιθάρα” . Η συλλογή ανήκει στον Γιώργο Μαστοράκη.

Θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην Έκθεση από τον Γιώργο Μαστοράκη μετά το πέρας της διάλεξης του Μ.Τσαγκουρνισάκη, Παρασκευή 15.05 και η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή καθόλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη.

Σεμινάρια

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κιθάρας 2026 θα πραγματοποιηθούν και φέτος δωρεάν σεμινάρια (Master Class) από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Μαΐου στην Αίθουσα Σεμιναρίων στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με τους διακεκριμένους σολίστ Ορέστη Καλαμπαλίκη, Έλενα Παπανδρέου και Θοδωρή Θεοδωρούδη. Θα γίνουν συνολικά έξι συναντήσεις. Παρασκευή πρωί και απόγευμα με τον Θοδωρή Θεοδωρούδη,

Σάββατο πρωί και απόγευμα με τον Ορέστη Καλαμπαλίκη και Κυριακή πρωΐ και απόγευμα με την Έλενα Παπανδρέου (πιθανές αλλαγές προβλέπονται).

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό για όλους και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, είτε ως ενεργοί συμμετέχοντες είτε ως παρατηρητές.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως ενεργοί συμμετέχοντες να αποστείλουν αίτηση στην οποία θα αναφέρονται: βιογραφικό, Ωδείο και επιβλέπων καθηγητής, επίπεδο σπουδών,

τα έργα με τα οποία θα συμμετέχουν και η επιθυμητή ημερομηνία – ώρα. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 10/05/2026 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: auditions@cccc.gr Η επιλογή των ενεργών συμμετεχόντων θα γίνει με κριτήρια το επίπεδο σπουδών και την σειρά προτεραιότητας. Όσοι δεν επιλεχθούν ως ενεργοί συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ως παρατηρητές.

“Ελεύθερη” Σκηνή

Την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, (18:00 – 20:30) στην Αίθουσα Συναυλιών του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, παρέχεται στους συμμετέχοντες του Φεστιβάλ Κιθάρας η δυνατότητα να παρουσιάσουν στο κοινό ένα ή περισσότερα έργα για κιθάρα συνολικής διάρκειας έως 15’. Η επιλογή και η σειρά εμφάνισης θα καθοριστούν από το επίπεδο σπουδών και από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Δηλώσεις συμμετοχής έως Κυριακή 10 Μαΐου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: auditions@cccc.gr

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/2o-festibal-kitharas-576

Εκδήλωση Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου

– Χορογραφία «Fragments of Us» (Χορογραφία Α. Αντύπα), Γ2 Γυμνασίου Χορού.

– «Όταν η Ποίηση συναντά τη Μουσική»: μουσικό αφιέρωμα στους Θ. Μικρούτσικο, Μ. Χατζιδάκι, Ν. Καββαδία και Ν. Γκάτσο. Φωνητικό και οργανικό σύνολο μαθητών/ μαθητριών ειδικοτήτων Χορού και Θεάτρου. Υπεύθυνοι καθηγητές: Μ. Φάσουρα, Σ. Σέγκος.

Πολυχώρος- γκαλερί Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8). Ώρα 18:00. Είσοδος ελεύθερη.

Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Παρουσίαση παιδικού βιβλίου «Ο φαφούτης καρχαρίας»

Μια ξεχωριστή διαδραστική παρουσίαση για μικρούς και μεγάλους έρχεται στο Ηράκλειο! Το Σάββατο 16 Μαΐου υποδεχόμαστε τον συγγραφέα Νικόλα Σμυρνάκη και το αγαπημένο παιδικό βιβλίο «Ο Φαφούτης Καρχαρίας». Μια τρυφερή ιστορία για τη διαφορετικότητα, το bullying, την αποδοχή και την αξία τού να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους! Τα παιδιά θα συμμετέχουν ενεργά μέσα από παιχνίδια, δρώμενα και διαδραστικές δράσεις εμπνευσμένες από το βιβλίο, σε μια εμπειρία γεμάτη μηνύματα, φαντασία και χαμόγελα. Σας περιμένουμε να βουτήξουμε μαζί στην ιστορία του Φαφούτη και να κολυμπήσουμε… όπως είμαστε. Μοναδικοί και υπέροχοι!

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο), Σάββατο 16 Μαΐου, 12:00. Είσοδος ελεύθερη.

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: “Ο μυστικός κήπος” της Φράνσες Χότζσον Μπάρνετ

Σάββατο 16 Μαΐου 2026, Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου

«Βιβλία πάνω στη Σκηνή» –“Ο μυστικός κήπος” της Φράνσες Χότζσον Μπάρνετ.

Διαδραστικό θεατρικό Αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας. Επιμέλεια – αφήγηση: Ευαγγελία Ορφανουδάκη. Πρόκειται για μία δράση που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή μικρά και μεγάλα παιδιά με αριστουργήματα της παγκόσμιας γραμματείας. Μυθιστορήματα, έπη, δραματική ποίηση, λιμπρέτα, ακόμα και κόμικς προσεγγίζονται φιλολογικά από την Ευαγγελία Ορφανουδάκη, αλλά αποδίδονται

δραματοποιημένα επί σκηνής. Με αφήγηση προφορικού λόγου και επιτόπια παιχνίδια ρόλων από το κοινό. Μία εμπειρία φιλαναγνωσίας διαδραστική και παιγνιώδης για όλη την οικογένεια! Δίνουμε το ραντεβού μας κάθε πρώτο και τρίτο Σάββατο του μήνα, με νέο βιβλίο-αφιέρωμα κάθε φορά. Διάρκεια: 90′. Ηλικίες: 3 – 103 ετών Σχεδιασμός αφίσας: Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα 18:00. Είσοδος: 8€ / άτομο – Ισχύουν ομαδικά εισιτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: 2810301137. Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου, ΔΕΠΑΝΑΛ.

Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Εθνική Λυρική Σκηνή -3η συναυλία: «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης», Δευτέρα 18 Μαΐου

Η συναυλία «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης» αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του.

Μέσα από την ενορχηστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες των Παντελή Θαλασσινού και Νίκης Γρανά, του δεκαμελούς μουσικού συνόλου αποτελούμενου από σολίστ της Ορχήστρας της ΕΛΣ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη.

Το πρόγραμμα έχει επιλεγεί με σκοπό να ψηλαφήσει τη λυρική όψη της θεοδωρακικής τραγουδοποιίας, ενθαρρύνοντας τον στοχασμό γύρω από αυτή την πυρηνική για το έργο και τη σκέψη του συνθέτη έννοια. Τα τραγούδια που θα ερμηνευτούν προέρχονται, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, από κύκλους τραγουδιών που αποκαλύπτουν ένα άλλο πρόσωπο του μεγάλου συνθέτη: λυρικότερο, εσωστρεφέστερο και ευαίσθητο, πέρα από το στερεότυπο του ρωμαλέου «θεοδωρακισμού».

Μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση: Γιάννης Μπελώνης

Μουσική διεύθυνση: Στάθης Σούλης

Ερμηνεύουν ο Παντελής Θαλασσινός και η Νίκη Γρανά

Συμμετέχει δεκαμελές μουσικό σύνολο: Θεόδωρος Μαυρομμάτης (φλάουτο), Ντιμίτρι Σαφαριάν-Σιμονένκο (όμποε), Χρήστος Καλούδης (κόρνο), Κώστας Παναγιωτίδης (βιολί), Νίνα Λιντίτα (βιόλα), Νικόλας Καβάκος (βιολοντσέλο), Βασίλης Παπαβασιλείου (κοντραμπάσο), Γιάννης Μπελώνης (πιάνο), Αλέξανδρος Παντελιάς (κιθάρα), Μαρίνος Τρανουδάκης (κρουστά)

Συμμετέχει η Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου

Προμαχώνας Ιησού, Δευτέρα 18 Μαΐου, 20:30, είσοδος ελεύθερη

Τετάρτη 20 Μαΐου

«Κοινωνία και ζώα»: Κύκλος ομιλιών για την αρμονική μας συνύπαρξη

Ομιλία: «O σκύλος στην μινωική Κρήτη από την μυθολογία στην ιστορία

“και του σύντεκνου ο σκύλος είναι σύντεκνος και εκείνος”»

Συνεχίζεται ο κύκλος ομιλιών «Κοινωνία και Ζώα» από το Δήμο Ηρακλείου. Ομιλία «O σκύλος στην μινωική Κρήτη από την μυθολογία στην ιστορία “και του σύντεκνου ο σκύλος είναι σύντεκνος και εκείνος”» με τον Γλωσσολόγο Δρ. Γκάρεθ Όουενς, με ελεύθερη είσοδο.

Βιογραφικό ομιλητή:

Σπούδασε Κλασικές Σπουδές και κατέχει Μάστερ στην Ελληνική Φιλολογία και Αρχαιολογία. Έλαβε το MPhil από το UCL με θέμα “From Linear A to Linear B: A Diachronic Study of the Scripts of Late Minoan Crete”. Παρέμεινε επί ένα έτος ως Λέκτορας στο UCL, διδάσκοντας Γραμμική Β. Έχει βραβευθεί από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου με το “Ventris Award” στις Μυκηναϊκές Σπουδές.

Έλαβε μεταδιδακτορική υποτροφία από το ΙΚΥ για “Μελέτη της Μινωικής Γραμμικής Α” στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Εκπόνησε τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο “Μια Δοκιμαστική Προσέγγιση της Μινωικής Γλώσσας”, στο Τμήμα Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ και ασχολήθηκε εκτενώς με την ιστοσελίδα “DAIDALIKA” και το βιβλίο «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ».

Σήμερα εργάζεται ως Συντονιστής του Προγράμματος Έρασμος+” της ΕΕ στο ΓΔΣ του ΕΛΜΕΠΑ και είναι διδάσκων Ελληνικής Ιστορίας, Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημαϊκών Αγγλικών και Εισαγωγής στη Φιλοσοφία (Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον) για τους φοιτητές του Προγράμματος Έρασμος. Έχει συνεργαστεί με το National Geographic, τον οργανισμό TEDX και το ΕΚΤ.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). ‘Ωρα 19:00. Είσοδος ελεύθερη.

«Θωμάς Φανουράκης. 5 δεκαετίες ζωγραφικής». Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής, Βασιλική Αγ. Μάρκου

Ο Δήμος Ηρακλείου, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου διοργανώνουν την πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού Ηρακλειώτη ζωγράφου Θωμά Φανουράκη (1915-1993). Μετά τα αφιερώματα στο έργο του τού 1990 και του 2002 (εκδόσεις της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης), ο Δήμος Ηρακλείου τιμά ξανά τον Θωμά Φανουράκη,

αυτή τη φορά με τη μεγάλη αναδρομική έκθεση του ζωγραφικού του έργου στην πόλη όπου έζησε και εργάστηκε. Η μεγάλη έκθεση, στην οποία ενώνονται για πρώτη φορά τα έργα της Δωρεάς του καλλιτέχνη στον Δήμο Ηρακλείου και την Πινακοθήκη της πόλης με έργα διάσπαρτα σε μουσεία, συλλογές και οικίες σε όλη την Ελλάδα, οφείλεται στους ιδιώτες,

τα μουσεία και τους φορείς που δέχθηκαν να μοιραστούν τα έργα που είχαν στην κατοχή τους και στις συλλογές τους με το ευρύτερο κοινό. Είναι οι παραχωρήσεις τους αυτές που έδωσαν τη δυνατότητα υλοποίησης του σημαντικού αφιερώματος στο ζωγραφικό έργο του Θωμά Φανουράκη που θα φιλοξενείται στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου από τις 12 Μαΐου 2026 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα έργα της Δωρεάς του καλλιτέχνη στον Δήμο Ηρακλείου μπορείτε να τα δείτε μέσα από την ιστοσελίδα της Δημοτικής Πινακοθήκης, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/artist/fanourakis-thomas/

Βασιλική του Αγίου Μάρκου, 12 Μαΐου 2026 – 12 Σεπτεμβρίου 2026, καθημερινά 10:00- 18:00 εκτός Τρίτης και Κυριακής.

Έκθεση Εικαστικών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου

Η Έκθεση, περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, καθώς και εγκαταστάσεις της τρέχουσας σχολικής χρονιάς των μαθητριών και μαθητών των εικαστικών εργαστηρίων. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα υλοποιηθούν παράλληλες απογευματινές εκδηλώσεις στον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, που θα περιλαμβάνουν μουσικά, θεατρικά και χορευτικά δρώμενα,

εργαστήρια Χαρακτικής και Κεραμικής, καθώς και μία παράσταση Καραγκιόζη από τους μαθητές μας. Η έκθεση του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου είναι μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης | Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και του Δήμου Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Πολιτισμού| Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.

Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8)

Διάρκεια Έκθεσης: 8-27 Μαΐου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 10:00 -14:00 & 18:00 – 21:00

Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας,

θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ. Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα.

Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του. Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του,

που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.

Έκθεση με έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη

H πρώτη έκθεση με ψηφιακές ανατυπώσεις μεγάλης κλίμακας 20 σπουδαίων έργων από τη Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου που φιλοξενούνται στην πύλη του Αγίου Γεωργίου στα Ενετικά Τείχη. Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να προβάλλει την πλούσια εικαστική

Συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων μεγάλης κλίμακας των έργων της σε διαφορετικά εσωτερικά κι υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, αρχής γενομένης από την Πύλη του Αγίου Γεωργίου. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων κατά μήκος των πεζοπορικών διαδρομών αλλά κι εντός των πυλών των Ενετικών Τειχών, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη Δημοτική

Συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 και σε άλλα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, μετατρέποντας τη διαδρομή τους από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 08:00 έως τις 22:00.

Πύλη Αγίου Γεωργίου. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.heraklionartgallery.gr

