Ταξική Ενότητα ξενοδοχοϋπαλλήλων- για τον θάνατο του συναδέλφου σε ξενοδοχείο του Αποκόρωνα

ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ν.ΧΑΝΙΩΝ

Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον θάνατο του 34χρονου συναδέλφου μας από παθολογικά αίτια εν ώρα εργασίας, σε μεγάλο ξενοδοχείο της Γεωργιούπολης.

Μόνο αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι στη χώρα μας οι επαγγελματικές ασθένειες δεν καταγράφονται, ενώ τα εργατικά ατυχήματα καταγράφονται ελλιπώς. Συχνά, αιφνίδιοι θάνατοι στον χώρο εργασίας (όπως από ανακοπή) χαρακτηρίζονται ως απλά παθολογικά επεισόδια. Με τον τρόπο αυτό, δεν διερευνώνται ποτέ σε βάθος, ώστε να αναδειχθούν ο πιθανός επαγγελματικός κίνδυνος και η εργοδοτική ευθύνη για την πρόληψή τους.

Αν και το συγκεκριμένο περιστατικό αντιμετωπίζεται αρχικά ως παθολογικό και όχι ως κλασικό εργατικό ατύχημα, αναδεικνύει την τεράστια πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στον κλάδο κι ερχεται να προστεθεί στα δεκάδες εργατικά ατυχήματα που σημειώνονται κάθε καλοκαίρι στα ξενοδοχεία των Χανίων. Δεν ξεχνάμε τους τρεις νεκρους ξενοδοχοϋπαλλήλους στην Κρήτη της περσινής σεζόν.

Αποτελεί άμεση συνέπεια της ακραίας εντατικοποίησης που υπάρχει στον κλάδο. Πολλοί ξενοδοχοϋπάλληλοι εμφανίζουν συμπτώματα κατάρρευσης λόγω εντατικών ρυθμών, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν υπάρξει λιποθυμίες. Χαρακτηριστικά είναι τα ελλιπή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και η δραματική υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Παράλληλα, η έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν στα Χανιά συνοδεύεται από έντονη ψυχολογική πίεση, παρενοχλήσεις και ακραίες εργασιακές συμπεριφορές στα ξενοδοχεία της περιοχής. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό σε ξενοδοχειακή μονάδα του Βόρειου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ), όπου εργαζόμενη απολύθηκε καταγγέλλοντας παρενόχληση. Μόνο η συλλογική στάση μας προστατεύει από όλα αυτα.

Η οργή και η αγανάκτηση όλων μας

θα πρέπει να μετατραπεί σε οργάνωση και διεκδίκηση.

Με σύνθημα «μπροστά οι δικές μας ανάγκες» να οργανωθούμε σε κάθε ξενοδοχείο, να πάρουμε στα χέρια μας την υπεράσπιση της ζωής και των δικαιωμάτων μας! Να μετατρέψουμε το Σωματείο μας σε οργανωτή της πάλης και της διεκδίκησής κόντρα στα συμφέροντα του μεγάλου ξενοδοχειακού κεφαλαίου και των κυβερνήσεων του! Να παλέψουμε για μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας σε κάθε ξενοδοχείο!

Απαιτούμε:

• Άμεση διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στο μοιραίο δυστύχημα

• Πλήρη αποζημίωση στην οικογένεια του

• Επαρκή μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας για όλους τους συναδέλφους

• Στελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι στους

εργασιακούς χώρους.