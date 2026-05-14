ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ευχάριστη έκπληξη γενεθλίων για τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια ξεχωριστή και γεμάτη χαμόγελα στιγμή περίμενε σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος έχει τα γενέθλια του.

Οι συνεργάτες του και οι εργαζόμενοι, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου, του ετοίμασαν μια όμορφη έκπληξη στο γραφείο του, με μία τούρτα γενεθλίων και πολλές θερμές ευχές. Ο Δήμαρχος, εμφανώς συγκινημένος αλλά και χαμογελαστός, έσβησε το κεράκι της τούρτας με την εύστοχη αφιέρωση «Γεννημένος για έργο» και υπό τους ήχους του γνωστού γενέθλιου τραγουδιού, δέχθηκε εγκάρδιες ευχές για υγεία, δύναμη, αντοχές και… λίγες περισσότερες στιγμές ξεκούρασης μέσα στην απαιτητική του καθημερινότητα.

Το γιορτινό κλίμα συμπλήρωνε και η ευχετήρια κάρτα των συνεργατών του, στην οποία ανέφεραν χαρακτηριστικά πως «σήμερα δεν είναι μέρα για Πρωτόκολλα, υποχρεώσεις και υπογραφές, αλλά για κεράκια, τούρτα και ευχές», ενώ δεν παρέλειψαν να τον χαρακτηρίσουν «ακούραστο και μάχιμο», ευχόμενοι παράλληλα «να τα εκατοστήσει».

Θερμές ευχές δέχθηκε επίσης και από τους εργαζόμενους στο Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού, όπου βρέθηκε το πρωί αλλά και τηλεφωνικά από τους εργαζόμενους στο Καστέλλι, οι οποίοι του ευχήθηκαν χρόνια πολλά και δημιουργικά.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά: Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό...

0
Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο αφορά σε στρατηγική σύμπραξη 28...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Χανιά: Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό...

0
Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο αφορά σε στρατηγική σύμπραξη 28...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά : Αυτόνομο Βιωματικό Εργαστήρι εκμάθησης ΗΑΚΑ για τον εορτασμό της 85ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Εκδηλώσεις Δήμου Καντάνου-Σελίνου για την 85η Επέτειος Μάχης της Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Ημέρες θάλασσας 2026» από τις 29 Μαΐου στον Πειραιά

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι «Ημέρες Θάλασσας 2026» επιστρέφουν στον Πειραιά. Οι “Ημέρες Θάλασσας...

Χανιά: Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SPINDEC για την απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

ΠΚ team ΠΚ team -
Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο αφορά σε στρατηγική σύμπραξη 28...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Νησιά: Σχέδιο «επιβίωσης» για το ΕΚΑΒ ενόψει τουριστικής περιόδου – Επιστρατεύεται ξανά ο Στρατός

ΠΚ team ΠΚ team -
Σχέδιο άμεσης ενίσχυσης των νησιωτικών δομών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας...