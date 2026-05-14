Κρήτη:Εργασίες στο πλαίσιο του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη

Επέκταση Υδραγωγείου προς Δεξαμενές Δ1 και Δ3 Ηρακλείου»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει τους πολίτες ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη – Επέκταση Υδραγωγείου προς Δεξαμενές Δ1 και Δ3 Ηρακλείου», πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες μεταφοράς αγωγών ύδρευσης και εκσκαφών για την εγκατάσταση αυτών.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την ανάδοχο εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα από 14 Μαΐου 2026 έως και 1 Ιουνίου 2026.

Το τμήμα παρέμβασης εκτείνεται:

• από τη συμβολή του παραδρόμου Μιχαήλ Κουρμούλη με την οδό Γιάννη Τσαρούχη,

• έως τη συμβολή του παραδρόμου Μιχαήλ Κουρμούλη με την οδό Θωμά Φανουράκη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα εφαρμοστεί εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση, με στόχο την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών.

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. παρακαλεί τους οδηγούς και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου για την αυστηρή τήρηση της σχετικής σήμανσης και την επίδειξη της απαιτούμενης προσοχής κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή των εργασιών.