ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά : Αυτόνομο Βιωματικό Εργαστήρι εκμάθησης ΗΑΚΑ για τον εορτασμό της 85ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή τον φετινό εορτασμό της 85ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων συνδιοργανώνει εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, όπως και εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, καθ’ όλη την επετειακή εβδομάδα από 17 έως 24 Μαΐου.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 διοργανώνεται Αυτόνομο Βιωματικό Εργαστήρι εκμάθησης ΗΑΚΑ στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων (στον 2ο όροφο), υπό την καθοδήγηση του Χορογράφου και Χορευτή κ. Δημήτρη Κοτζαμπασάκη.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα γίνει και ιστορική αναδρομή στον καθοριστικό ρόλο των πολεμιστών Μαορί της Νέας Ζηλανδίας στην Κρήτη.
Ο χορός Haka δεν αποτελεί ένα απλό καλλιτεχνικό δρώμενο, αλλά μια ιερή τελετουργία απόδοσης τιμής.

Η προσέγγιση του εργαστηρίου δεν είναι μόνο κινησιολογική, αλλά εστιάζει και στην πνευματική σημασία (Tikanga) και τον σεβασμό των παραδόσεων των Μαορί, λειτουργώντας ως ένας ζωντανός δεσμός μνήμης με τους Νεοζηλανδούς μαχητές. Η δράση έχει έντονο διαγενεακό χαρακτήρα. Στόχος της διοργάνωσης είναι να προσελκύσει τη νεολαία των Χανίων, προσφέροντας έναν ενεργό και δυναμικό τρόπο συμμετοχής στις επετειακές εκδηλώσεις, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των νέων για την τοπική ιστορία.

Διάρκεια εργαστηρίου: 3 ώρες, από τις 18:00 έως τις 21:00
Δηλώσεις συμμετοχής έως την 16 Μαΐου 2026 στο greecehaka@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 6972013505 (Δημήτρης Κοτζαμπασάκης)

