Παγκόσμιος θρίαμβος για τον ελληνικό τουρισμό: Η Ελλάδα έχει 8 στους 10 κορυφαίους προορισμούς χαλάρωσης για το 2026!

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισμό χαλάρωσης για το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής Solmar Villas, η οποία ανέλυσε 160 προορισμούς σε όλο τον κόσμο.

Η χώρα μας κυριαρχεί στη λίστα, καθώς το 70% των 10 κορυφαίων προορισμών για ήρεμες και ξεκούραστες διακοπές βρίσκεται στην Ελλάδα.

Η κατάταξη βασίστηκε στον λεγόμενο «Δείκτη Χαλάρωσης», ο οποίος αξιολόγησε οκτώ παραμέτρους, μεταξύ των οποίων η πυκνότητα επισκεπτών, οι ιδανικές θερμοκρασίες, η ποιότητα του τοπίου, ο αργός ρυθμός ζωής, η ασφάλεια, οι δραστηριότητες ευεξίας, η τοπική κουζίνα, η πρόσβαση και το κόστος.

Στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας βρέθηκε η Αλόννησος, με βαθμολογία 30,5 στα 40, κερδίζοντας τον τίτλο του πιο χαλαρωτικού προορισμού στον κόσμο.

Το νησί των Βορείων Σποράδων ξεχώρισε για τον αυθεντικό του χαρακτήρα, τη φυσική ομορφιά και την απόσταση από τον μαζικό τουρισμό. Η πρόσβαση μόνο μέσω θαλάσσης λειτουργεί ως φυσικό φίλτρο, διατηρώντας την ηρεμία και την ιδιαίτερη ταυτότητά του.

Σημαντικό ρόλο στην υψηλή του βαθμολογία έπαιξε και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου, μια προστατευόμενη περιοχή 2.200 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που αποτελεί καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια Monachus monachus.

Ξεχωριστή εμπειρία προσφέρει και το υποβρύχιο μουσείο στην Περιστέρα, γνωστό ως ο «Παρθενώνας των ναυαγίων», όπου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν έναν μοναδικό αρχαιολογικό θησαυρό κάτω από τη θάλασσα.

Η παλιά Χώρα της Αλοννήσου, χτισμένη σε λόφο με πανοραμική θέα, τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα ανθισμένα μπαλκόνια και οι μικρές ταβέρνες συμπληρώνουν την εικόνα ενός προορισμού που προσφέρει γαλήνη και αυθεντικότητα.

Η ελληνική παρουσία στην πρώτη δεκάδα είναι εντυπωσιακή, καθώς περιλαμβάνονται επίσης η Κεφαλονιά, η Πελοπόννησος, η Σκόπελος, η Λευκάδα, η Μάνη, η Νάξος και οι Παξοί.

Αναλυτικά το top 10:

Αλόννησος, Ελλάδα

Κεφαλονιά, Ελλάδα

Πελοπόννησος, Ελλάδα

Σκόπελος, Ελλάδα

Λευκάδα, Ελλάδα

Μάνη, Ελλάδα

Ελ Ιέρο, Ισπανία

Νάξος, Ελλάδα

Κο Γιαο Νόι, Ταϊλάνδη

Παξοί, Ελλάδα

Η μεσογειακή διατροφή, οι δραστηριότητες ευεξίας, η πεζοπορία, η επαφή με τη φύση και ο πιο ήπιος ρυθμός ζωής φαίνεται πως έδωσαν ισχυρό προβάδισμα στους ελληνικούς προορισμούς.

Η Sharon Bradbury, ειδικός ταξιδιών στη Solmar Villas, σχολίασε ότι δεν προκαλεί έκπληξη η πρωτιά της Ελλάδας στη χαλάρωση, τονίζοντας πως ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δυναμική των λιγότερο γνωστών προορισμών.

Όπως ανέφερε, για τους ταξιδιώτες που θέλουν πραγματικά να αποσυνδεθούν από την καθημερινότητα, η επιλογή ενός πιο ήσυχου και αυθεντικού μέρους μπορεί να κάνει τη διαφορά.