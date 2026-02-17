Αναζήτηση
Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Ρεθύμνης για τη λειτουργία υπαίθριων ψησταριών και Bar ενόψει του Καρναβαλιού

Ημερομηνία:

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ρεθύμνης λειτουργώντας πάντα με μοναδικό γνώμονα την πρόληψη, προάσπιση και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη του Ρεθύμνου, οφείλει να ενημερώσει τόσο το καταναλωτικό κοινό, όσο και τους επιχειρηματίες ότι:

1. Βάσει της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας η παρασκευή και προσφορά εδεσμάτων και ποτών γίνεται:
• Από νομίμως αδειοδοτημένα και επομένως ελεγχόμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

• Εντός των στεγασμένων και ειδικά εξοπλισμένων χώρων τους (παρασκευαστήρια κλτ).

• Από προσωπικό, που φέρει ατομικό πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ και φροντίζει για την ατομική του καθαριότητα, για τον υγιεινό χειρισμό τροφίμων και την καθαριότητα του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού (σκεύη, συσκευές κτλ).

2. Απαγορεύεται η λειτουργία υπαίθριων ψησταριών και ψησταριών σε εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και η ύπαρξη (κατ΄επέκταση άδειας λειτουργίας) υπαίθριων Bar.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ρεθύμνης, θέλει να επιστήσει την προσοχή των καταναλωτών σημειώνοντας τους κινδύνους που εγκυμονούν από τα προϊόντα, τα οποία προσφέρονται από μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, για τα οποία κανένας δεν γνωρίζει από πού προέρχονται και κάτω από ποιες προϋποθέσεις αυτά παρασκευάζονται. Επίσης, οποιοσδήποτε χειρισμός τροφίμων σε εξωτερικό χώρο απαγορεύεται.

Συμπερασματικά, η διαδικασία πώλησης προϊόντων από υπαίθριες ψησταριές και Bar είναι παράνομη και μπορεί να προκαλέσει άμεσο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Για το λόγο αυτό συνιστούμε στους καταναλωτές, που θα βρεθούν στο Ρέθυμνο να αποφεύγουν την κατανάλωση των τροφίμων, που παρασκευάζονται από υπαίθριες εγκαταστάσεις αλλά να προτιμήσουν τα νομίμως λειτουργούντα καταστήματα μαζικής εστίασης.

