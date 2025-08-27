Επείγουσα ερώτηση Αποστολάκη: Στήριξη στους κτηνοτρόφους της Κρήτης για ζωοτροφές και επιβίωση εκμεταλλεύσεων

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για την επείγουσα ανάγκη των κτηνοτρόφων της Κρήτης λόγω έλλειψης ζωοτροφών και οικονομικής ασφυξίας.
Ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης σχετικά με τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι του νησιού και που ενέχουν άμεσο κίνδυνο για την επιβίωση των ζώων και τη βιωσιμότητα των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Ο κ. Αποστολάκης τόνισε ότι οι τιμές των ζωοτροφών έχουν εκτοξευθεί και σε συνδυασμό με τις σοβαρές καθυστερήσεις των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων για τις ασθένειες των αιγοπροβάτων, η πρωτογενής παραγωγή της Κρήτης απειλείται και έχει ανάγκη άμεσης στήριξης από την Κυβέρνηση.
Έθεσε δε στον αρμόδιο Υπουργό μια σειρά ερωτημάτων που χρήζουν απάντησης:
1) Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να αναλάβετε για την εξασφάλιση επαρκών ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους της Κρήτης;
2) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα καταβολής των καθυστερημένων επιδοτήσεων και αποζημιώσεων στους δικαιούχους και ποιο το συνολικό ποσό που εκκρεμεί;
3) Υπάρχει σχέδιο οικονομικής στήριξης ή προσωρινής ενίσχυσης των κτηνοτρόφων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και η επιβίωση των ζώων;
4) Προτίθεστε να εξετάσετε προγράμματα πρόληψης κρίσεων στον κλάδο, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον;
5) Ποιες δράσεις προβλέπονται για την προστασία των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και την ενίσχυση της τοπικής αγροτικής κοινωνίας;
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Επείγουσα ανάγκη στήριξης των κτηνοτρόφων της Κρήτης λόγω έλλειψης ζωοτροφών και οικονομικής ασφυξίας.
Η κτηνοτροφία αποτελεί ζωτικό πυλώνα της πρωτογενούς παραγωγής και της οικονομίας της Κρήτης, τόσο για τη διατροφική επάρκεια όσο και για την απασχόληση και την τοπική ανάπτυξη. Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι του νησιού αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, με άμεσο κίνδυνο για την επιβίωση των ζώων και τη βιωσιμότητα των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ίδιων των κτηνοτρόφων και των συλλογικών τους οργάνων που είδαν το φως της δημοσιότητας σημειώνονται τα εξής: Οι τιμές των ζωοτροφών έχουν αυξηθεί σημαντικά, με το τελευταίο εξάμηνο να παρατηρούνται ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή την πρόσβαση σε επαρκή, ποιοτική και οικονομικές ποσότητες.
Επίσης οι καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων, για παράδειγμα για τη βιολογική κτηνοτροφία και τις αποζημιώσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας σε πολλούς επαγγελματίες που με μεγάλο κόπο προσπαθούν να στηρίξουν τη πρωτογενή παραγωγή του νησιού και της χώρας.
Η έντονη αγανάκτηση του κλάδου αντικατοπτρίζεται και στις άμεσα προγραμματισμένες Γενικές Συνελεύσεις για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.
Η κατάσταση είναι επείγουσα και απαιτεί άμεση παρέμβαση, προκειμένου να προστατευθούν τα ζώα, οι παραγωγοί και συνολικά η πρωτογενής παραγωγή της Κρήτης από ανεπανόρθωτες απώλειες.
Επειδή η κτηνοτροφία είναι βασικός πυλώνας της πρωτογενούς παραγωγής και συνδέεται άμεσα με τη διατροφική ασφάλεια και την τοπική οικονομία.
Επειδή χιλιάδες αιγοπρόβατα αλλά και βοοειδή στην Κρήτη κινδυνεύουν λόγω έλλειψης τροφής και νερού.
Επειδή οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν αδυναμία κάλυψης βασικών εξόδων για σίτιση και περίθαλψη των ζώων, με συνέπεια τη μείωση των κοπαδιών ή ακόμα και τη διακοπή της κτηνοτροφικής τους δραστηριότητάς.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να αναλάβετε για την εξασφάλιση επαρκών ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους της Κρήτης;
2) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα καταβολής των καθυστερημένων επιδοτήσεων και αποζημιώσεων στους δικαιούχους και ποιο το συνολικό ποσό που εκκρεμεί;
3) Υπάρχει σχέδιο οικονομικής στήριξης ή προσωρινής ενίσχυσης των κτηνοτρόφων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και η επιβίωση των ζώων;
4) Προτίθεστε να εξετάσετε προγράμματα πρόληψης κρίσεων στον κλάδο, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον;
5) Ποιες δράσεις προβλέπονται για την προστασία των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και την ενίσχυση της τοπικής αγροτικής κοινωνίας;
Ο ερωτών βουλευτής
Ευάγγελος Αποστολάκης
neakriti.gr