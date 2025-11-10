ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eπίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η εν λόγω πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναμένεται να υποδεχθεί αιτήσεις από περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Άνοιξε σήμερα (10.11.25) η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης του 2025 – 2026.

Η εν λόγω πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναμένεται να υποδεχθεί αιτήσεις από περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η ενίσχυση κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και η προκαταβολή θα δοθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Για τους δικαιούχους που κατοικούν στις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας το επίδομα θέρμανσης μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 1.200 ευρώ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Στην αίτηση αναγράφονται, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:

  • Το ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.

  • Το ονοματεπώνυμό του.

  • Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του.

  • Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.

  • Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας.

  • Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.

Στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του. Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης. Οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) δεν δικαιούνται και επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η νέα ζωή της Χριστίνας Λαμπίρη είναι...

0
Η Χριστίνα Λαμπίρη μετά από χρόνια επιτυχημένης πορείας στα...

Αγρότες: Πανελλαδική απόβαση στην Αθήνα

0
Αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας έχουν...

Η νέα ζωή της Χριστίνας Λαμπίρη είναι...

0
Η Χριστίνα Λαμπίρη μετά από χρόνια επιτυχημένης πορείας στα...

Αγρότες: Πανελλαδική απόβαση στην Αθήνα

0
Αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας έχουν...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η νέα ζωή της Χριστίνας Λαμπίρη είναι γεμάτη… γεύσεις – Τι δηλώνει η ίδια
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πίσω στο σπίτι του ο Σαρκοζί – Εικόνες και βίντεο από την αποφυλάκισή του

ΠΚ team ΠΚ team -
Ελεύθερος αφέθηκε σήμερα ο Νικολά Σαρκοζί αναμένοντας την έφεση. Αποφυλακίστηκε...

Το Ηράκλειο γιορτάζει τον πολιούχο του Άγιο Μηνά – Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Το πρόγραμμα των θρησκευτικών τελετών για τον φρουρό του...

Ρέθυμνο:1.000 κράνη από τον ΟΦΥΠΕΚΑ για τους επισκέπτες του Φαραγγιού Κουρταλιώτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΟΦΥΠΕΚΑ: 1.000 ΚΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ Χίλια...

Υπογράφηκε στον Δήμο Αγίου Νικολάου η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μανώλης Μενεγάκης: «Έργο που θα αναβαθμίσει την εικόνα και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST