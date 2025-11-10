Eπίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων

Η εν λόγω πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναμένεται να υποδεχθεί αιτήσεις από περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Άνοιξε σήμερα (10.11.25) η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης του 2025 – 2026.
Η εν λόγω πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναμένεται να υποδεχθεί αιτήσεις από περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Η ενίσχυση κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και η προκαταβολή θα δοθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Για τους δικαιούχους που κατοικούν στις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας το επίδομα θέρμανσης μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 1.200 ευρώ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.
Στην αίτηση αναγράφονται, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:
Το ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.
Το ονοματεπώνυμό του.
Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του.
Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.
Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας.
Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.
Στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του. Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.
Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης. Οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) δεν δικαιούνται και επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό.
