Η νέα ζωή της Χριστίνας Λαμπίρη είναι γεμάτη… γεύσεις – Τι δηλώνει η ίδια

Η Χριστίνα Λαμπίρη μετά από χρόνια επιτυχημένης πορείας στα τηλεοπτικά πλατό, αποφάσισε να αφιερωθεί σε κάτι που αγαπά εξίσου: τη γεύση και την ανθρώπινη επαφή.

Μαζί με τον σύζυγό της, Θανάση Αδαμόπουλο (πρώην κοινοτάρχης Πικερμίου), δημιούργησαν στο Πικέρμι, έναν χώρο όπου το καλό φαγητό συναντά το πάθος, την αισθητική και τη ζεστασιά.

Το «Meat The Stars», το οποίο βρίσκεται στην Λεωφ. Μαραθώνος 63, υποδέχεται τους επισκέπτες του σε έναν ανανεωμένο χώρο που αποπνέει στυλ και φιλόξενη ενέργεια.

Ξύλο, δέρμα και πέτρα συνθέτουν ένα περιβάλλον με ατμόσφαιρα που θυμίζει ταινία Far West, όπου κάθε λεπτομέρεια υπηρετεί μια απλή αλλά ουσιαστική ιδέα: να προσφέρει μια εμπειρία γεύσης που σε ταξιδεύει.

«Η φιλοσοφία του μαγαζιού, από την πρώτη στιγμή, ήταν η φιλοξενία», λέει η Χριστίνα Λαμπίρη, με τη χαρακτηριστική της ζεστασιά.

«Είμαστε πολύ κοινωνικοί άνθρωποι και το σπίτι μας είναι πάντα ανοιχτό. Ουσιαστικά, αυτή την ατμόσφαιρα θελήσαμε να μεταφέρουμε και στο εστιατόριό μας.

Δεν βλέπουμε πελάτες· βλέπουμε φιλοξενούμενους. Θέλουμε όποιος περνάει την πόρτα μας να νιώθει όπως θα ένιωθε αν ερχόταν στο σπίτι μας, με την ίδια περιποίηση, την ίδια φροντίδα».

«Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι», συνεχίζει, «προσπαθούμε να προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή ποιότητα στις καλύτερες δυνατές τιμές».

Το «Meat The Stars» (τηλ. 30 210 60 39 417) είναι πάνω απ’ όλα ένα steak house που σέβεται το προϊόν και τιμά την πρώτη ύλη, όπως εξηγεί η ίδια, προσθέτοντας:

«Ο βασικός κορμός του εστιατορίου είναι, φυσικά, το πολύ καλό κρέας. Συνεργαζόμαστε με διαφορετικούς προμηθευτές και παίρνουμε από τον καθένα το κορυφαίο προϊόν που διαθέτει».

Όπως τονίζει η Χριστίνα Λαμπίρη «τα κρέατα προέρχονται κυρίως από την Αμερική, ενώ από τη Γαλλία έρχεται η περίφημη σταβλίσια μπριζόλα.

Από τα best seller του μενού ξεχωρίζουν η μπριζόλα Tomahawk, που φτάνει το ενάμισι κιλό, η πικάνια Black Angus, το μοσχαρίσιο rib eye Ουρουγουάης και Αμερικής, αλλά και το porterhouse, μια σύνθετη μπριζόλα από το σημείο όπου συναντιούνται το Tenderloin και το Striploin.

Όλα τα κρέατα είναι ξηρής ωρίμανσης, και το εστιατόριο διαθέτει ειδικό ψυγείο για τον σκοπό αυτό, ίσως το μεγαλύτερο της Αττικής».

Όπως επισημαίνει ακολούθως το μενού περιλαμβάνει τα κλασικά Flap steak, Tagliata, φιλέτο Chateaubriand και μια τρυφερή μπριζόλα Γαλλίας, ενώ για τους λάτρεις του comfort φαγητού υπάρχουν τα signature burgers: το Angus King Burger και το Philly Cheesesteak, με προζυμένιο ψωμί, λεπτές φέτες από φιλέτο μοσχάρι, καπνιστό τυρί, τσένταρ, πιπεριές και ρόκα.

Από τα πιάτα που ξεχωρίζουν στο μενού, η σαλάτα Meat the Stars έχει κερδίσει το κοινό: τραγανά πρώιμα φύλλα μεσκλάν, λόλες, iceberg, ψητή γλυκιά πιπεριά, κράνμπερις, κουκουνάρι, πορτοκάλι, ρόδι, βινεγκρέτ βαλσαμικού και ψητό μανούρι.

«Αυτό για το οποίο έρχονται άνθρωποι από όλη την Αττική είναι το Carpaccio, αλλά και το Tartare» λέει η αγαπημένη παρουσιάστρια, προσθέτοντας ότι:

«Ανάμεσα στα πιο αγαπημένα ορεκτικά συγκαταλέγονται τα ρολά κανταΐφι –τραγανά φύλλα κανταΐφι με μους από λευκά τυριά, κράνμπερι, κουκουνάρι, θυμάρι, δυόσμο και μέλι– τα αρωματικά μανιτάρια και το εξαιρετικό συκώτι».

«Θέλουμε πάντα να υπάρχει μια γλυκιά ανάμνηση στο τέλος», λέει με χαμόγελο η Χριστίνα μιλώντας για το φινάλε του μενού, που περιλαμβάνει το ζουμερό σοκολατένιο brownies με παγωτό βανίλια και χειροποίητη αλμυρή καραμέλα, το τιραμισού και το Armenonville, το αγαπημένο παγωτό από τη Θεσσαλονίκη με καραμελωμένα αμύγδαλα, μαρέγκα και κομμάτια σοκολάτας, σε ένα μέρος όπου η φιλοξενία δεν είναι απλώς λέξη, είναι στάση ζωής!