Η επιστήμη «μίλησε» – Πόσες διακοπές τον χρόνο χρειάζεσαι;

Η απάντηση δεν είναι αυτή που νομίζεις…

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, ο άνθρωπος απομακρύνεται από το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας, επιτρέποντας στο σώμα και το μυαλό να απολαύσουν απαραίτητες στιγμές ηρεμίας.

Η επαφή με τη φύση, ο ποιοτικός ύπνος, η σωματική δραστηριότητα και ο χρόνος με αγαπημένα πρόσωπα συμβάλλουν στη μείωση του άγχους και γενικώς την ψυχική και σωματική ανανέωση.

Αρκετές έρευνες σημειώνουν ότι η ψυχική ισορροπία δεν εξαρτάται μόνο από τις μεγάλες καλοκαιρινές διακοπές αλλά και το πόσο συχνά προσφέρουμε μικρές ανάσες στον εαυτό μας.

Ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπεργκ, το Journal of Happiness Studies και το American Psychological Association αναφέρουν ότι τα οφέλη είναι μεγαλύτερα όταν κάποιος πραγματοποιεί επτά σύντομες αποδράσεις μέσα στη χρονιά, διάρκειας από 2 έως 4 μέρες η καθεμία.

Δεν χρειάζεται να είναι ούτε πολυτελείς, ούτε εξωτικές, αρκεί να προσφέρουν την αίσθηση της αλλαγής και της αποσύνδεσης από την καθημερινότητα.

Ακόμη και ένα απλό τριήμερο σε κοντινό προορισμό φαίνεται πως επαναφέρει την πνευματική ενέργεια, βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου και ανανεώνει τη διάθεση με τρόπους που διαρκούν περισσότερο από όσο νομίζουμε.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η συχνότητα αυτών των διαλειμμάτων έχει μεγαλύτερη σημασία από τη διάρκεια, καθώς το μυαλό χρειάζεται τακτικές στιγμές επαναφόρτισης για να διατηρήσει τη δημιουργικότητα και τη συναισθηματική του ανθεκτικότητα.

Οι συμμετέχοντες που έκαναν επτά αλλα και συχνότερες –μικρότερης διάρκειας– αποδράσεις τον χρόνο, εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή σε σύγκριση με όσους έμειναν καθηλωμένοι στη ρουτίνα.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Πόσο επικίνδυνο είναι να τρώμε τα νύχια...

0
Η ονυχοφαγία, όπως λέγεται επιστημονικά, είναι συχνό φαινόμενο σε...

Ανακαλύφθηκαν τα ίχνη της «πρωτο-Γης», του κόσμου...

0
Πρόκειται για τον πρωτοπλανήτη που μετα από μια τρομερή...

Πόσο επικίνδυνο είναι να τρώμε τα νύχια μας
«Παράθυρο» της Κυβέρνησης για σιδηροδρομική σύνδεση νέου αεροδρομίου-Ηρακλείου

-
Η Κυβέρνηση θα στηρίξει την αναζήτηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για...

Οι ιώσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού και εμφράγματος

-
Νέα μελέτη αποκάλυψε ότι κοινές ιώσεις μπορούν να αυξήσουν...

«Ανακαλύπτοντας τη ζωή στην άμμο και τον ουρανό»

-
Μια ξεχωριστή εκπαιδευτική δράση την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην...

ΠΑΓΝΗ: Πρωτοπόρος τεχνική για τους ασθενείς στο Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

-
Το Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΠΑΓΝΗ, ξεκίνησε την εφαρμογή...

