Επιστολή Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας με συμμετοχή του Δήμου στις αποφάσεις για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων

Την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης λειψυδρίας που πλήττει την Ανατολική Κρήτη, αναδεικνύει με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Ο Δήμαρχος ζητά, σε συνέχεια της δημόσιας τοποθέτησης και άλλων Δημάρχων, τη συμμετοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στις πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, με επίκεντρο τα ζητήματα του Αποσελέμη και του Αλμυρού, τα οποία επανέρχονται στο προσκήνιο λόγω της έντονης και παρατεταμένης ανομβρίας.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη έχει επηρεάσει τον υδροφόρο ορίζοντα της Πεδιάδας, γεγονός που αποτυπώνεται πλέον στη σημαντική πτώση της στάθμης των γεωτρήσεων, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στις αυξημένες ανάγκες ύδρευσης που συνδέονται με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου Καστελλίου, για το οποίο η ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας αποτελεί τον πάροχο ύδρευσης.

Η επιστολή του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας:

«ΘΕΜΑ: «Πρωτοβουλία για την παρατεταμένη λειψυδρία Αποσελέμη – Αλμυρό κ.λπ.

Κύριε Περιφερειάρχη,

Η παρατεταμένη λειψυδρία που πλήττει το Δήμο μας και την Ανατολική Κρήτη γενικότερα, επανέφερε στο προσκήνιο, τη συζήτηση για τις αναγκαίες λύσεις και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που υφίστανται.

Στο πλαίσιο αυτό, σας προτάθηκε ήδη δημοσίως, από το Δήμαρχο Χερσονήσου, η ανάληψη πρωτοβουλίας σχετικά με τα θέματα Αποσελέμη και Αλμυρού, που προφανώς θα αφορούν, πρωτίστως τους Δήμους που άμεσα εμπλέκονται. Με την επιστολή αυτή, σας κοινοποιώ το ενδιαφέρον του Δήμου Μινώα Πεδιάδας να συμμετάσχει στις διεργασίες που ενδεχομένως κινήσετε, για δύο κυρίως λόγους:

Όπως είχε επισημανθεί από τη μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών τη δεκαετία του 2000, η κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη, αποστερεί μεγάλο μέρος των υδάτων που εμπλούτιζαν τον υδροφόρο ορίζοντα της Πεδιάδας και αυτό, σήμερα, φαίνεται και από την μεγάλη πτώση της στάθμης των γεωτρήσεων, ακόμα και στους καρστικούς υδροφορείς.

Σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης και την ΑΕΠΟ του Νέου Α/Δ η ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας είναι ο πάροχος ύδρευσης για την κατασκευή και λειτουργία του Νέου Αεροδρομίου και σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα νερά που διαθέτει από τις δικές της πηγές, προβλέπεται η προμήθεια της ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας με νερό από τον Αποσελέμη».