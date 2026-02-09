Έρχονται 50 προσλήψεις σε Περιφέρεια Κρήτης και δήμοι

Δείτε αναλυτικά ποιες είναι.
Ανοίγουν 50 θέσεις εργασίες μέσα από προσλήψεις συμβασιούχων για την κάλυψη των εποχικών αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης και Δήμων του νησιού.
Αναλυτικότερα στο Δήμο Χερσονήσου προχωρά η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου, που εδρεύει στο Δήμο Χερσονήσου.
Αντίστοιχα στο Δήμο Φαιστού ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαιστού, που εδρεύει στις Μοίρες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης.
Επίσης στη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, που εδρεύει στο Δήμο Μαλεβιζίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
Ακόμα η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη αναγκών στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
