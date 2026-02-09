Αναζήτηση
Σοβαρό επεισόδιο σε σχολείο της Κρήτης: Εκπαιδευτικός στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Έντονη ανησυχία προκαλεί νέο σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας που σημειώθηκε σε σχολείο των Χανίων, με εκπαιδευτικό να δέχεται άγρια επίθεση την ώρα που ασκούσε τα καθήκοντά του.

Το συμβάν φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας στα σχολεία και τις χρόνιες ελλείψεις σε δομές πρόληψης και υποστήριξης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, όταν εκπαιδευτικός παρενέβη για να απομακρύνει εξωσχολικό άτομο από τον χώρο του σχολείου, ενεργώντας με ψυχραιμία και παιδαγωγική υπευθυνότητα. Ωστόσο, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση, με γροθιές στο πρόσωπο και, αφού έπεσε στο έδαφος, με κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του. Ο εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Όπως επισημαίνεται από την εκπαιδευτική κοινότητα, το φαινόμενο της σχολικής βίας στα Χανιά δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Αντίστοιχα σοβαρά επεισόδια έχουν καταγραφεί σε αρκετές σχολικές μονάδες του νομού, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Η ΕΛΜΕ Χανίων έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για την κλιμάκωση του φαινομένου, τονίζοντας ότι η υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ, οι αυξημένες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις στις οικογένειες, καθώς και η έλλειψη ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και άλλου εξειδικευμένου προσωπικού στα σχολεία, δυσχεραίνουν την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕ Χανίων εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη και στήριξή της στον εκπαιδευτικό του 1ου ΓΕΛ Χανίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας.

