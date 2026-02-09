Αναζήτηση
Ενδοοικογενειακή βία: Αύξηση των περιστατικών – Δύο τη μέρα καταγράφονται στο Ηράκλειο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

60 περιστατικά σε μόλις ένα μήνα!

Ανησυχητικά είναι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταγράφονται καθημερινά, αφού όπως προκύπτει από τα στοιχεία, παρατηρείται μεγάλη αύξηση του φαινομένου, παρά την ενημέρωση και τη δημοσιότητα που δίδεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, είναι εντυπωσιακό το στοιχείο ότι μόνο το γραφείο κατά της ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο έχει να καταγράψει σε καθημερινή σχεδόν βάση δύο περιστατικά κατά μέσο όρο, ενώ άλλες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας καλούνται να καταγράψουν τα αστυνομικά τμήματα της υπαίθρου.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα τα στελέχη του αρμόδιου γραφείου του Α Αστυνομικού τμήματος, σχημάτισαν δικογραφίες για 60 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας. Πέρυσι, το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με υπολογισμούς, τα περιστατικά δεν ξεπερνούσαν τα 40. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα, έχουν συλληφθεί για το συγκεκριμένο αδίκημα περίπου 30 άτομα

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

