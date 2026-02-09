Κτηνοτρόφοι από την Κρήτη στο Μαξίμου για ευλογιά και σχέδιο ανασυγκρότησης

Αναμένεται να κατατεθεί αίτημα για καθολικό εμβολιασμό στα κοπάδια.
Στο Μέγαρο Μαξίμου στρέφονται αύριο τα βλέμματα της ελληνικής κτηνοτροφίας, καθώς στη 1 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται εκπροσώπους των κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα, σε μία κρίσιμη σύσκεψη με αιχμή την ευλογιά των αιγοπροβάτων και την ανασυγκρότηση του κλάδου.
Ξεχωριστό βάρος αποκτά η παρουσία της Κρήτης, καθώς πρόεδροι κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού έχουν ήδη λάβει πρόσκληση για τη συνάντηση και αναμένεται να μεταφέρουν με ένταση την αγωνία της τοπικής παραγωγής.
Κεντρικό θέμα της σύσκεψης είναι η αντιμετώπιση της ευλογιάς και το εθνικό σχέδιο για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ειδικά στην προβατοτροφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι κτηνοτρόφων μαζί με εκπροσώπους οργανώσεων όπως η ΕΘΕΑΣ, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας και η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων.
Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει και η παρουσία κτηνοτρόφων που έχασαν ολόκληρα κοπάδια λόγω της νόσου – εικόνες που σημάδεψαν περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και την Κρήτη, στην οποία μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί κρούσματα σε δύο κοπάδια ενώ για πολλούς μήνες το νησί παραμένει «καθαρό» από ευλογιά.
Οι Κρητικοί εκπρόσωποι αναμένεται να επανακαταθέσουν το αίτημα για καθολικό εμβολιασμό του ζωικού κεφαλαίου, θέση που –όπως επισημαίνεται– στηρίζει και η Περιφέρεια Κρήτης, όπως είχε καταδειχθεί σε πρόσφατη σύσκεψη υπό τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη.
