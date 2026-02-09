Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κτηνοτρόφοι από την Κρήτη στο Μαξίμου για ευλογιά και σχέδιο ανασυγκρότησης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αναμένεται να κατατεθεί αίτημα για καθολικό εμβολιασμό στα κοπάδια.

Στο Μέγαρο Μαξίμου στρέφονται αύριο τα βλέμματα της ελληνικής κτηνοτροφίας, καθώς στη 1 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται εκπροσώπους των κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα, σε μία κρίσιμη σύσκεψη με αιχμή την ευλογιά των αιγοπροβάτων και την ανασυγκρότηση του κλάδου.

Ξεχωριστό βάρος αποκτά η παρουσία της Κρήτης, καθώς πρόεδροι κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού έχουν ήδη λάβει πρόσκληση για τη συνάντηση και αναμένεται να μεταφέρουν με ένταση την αγωνία της τοπικής παραγωγής.

Κεντρικό θέμα της σύσκεψης είναι η αντιμετώπιση της ευλογιάς και το εθνικό σχέδιο για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ειδικά στην προβατοτροφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι κτηνοτρόφων μαζί με εκπροσώπους οργανώσεων όπως η ΕΘΕΑΣ, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας και η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων.

Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει και η παρουσία κτηνοτρόφων που έχασαν ολόκληρα κοπάδια λόγω της νόσου – εικόνες που σημάδεψαν περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και την Κρήτη, στην οποία μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί κρούσματα σε δύο κοπάδια ενώ για πολλούς μήνες το νησί παραμένει «καθαρό» από ευλογιά.

Οι Κρητικοί εκπρόσωποι αναμένεται να επανακαταθέσουν το αίτημα για καθολικό εμβολιασμό του ζωικού κεφαλαίου, θέση που –όπως επισημαίνεται– στηρίζει και η Περιφέρεια Κρήτης, όπως είχε καταδειχθεί σε πρόσφατη σύσκεψη υπό τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην...

0
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το μοντέλο του year-round...

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2026: Όλοι μαζί για...

0
Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 εορτάζεται η Ημέρα Ασφαλούς...

Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην...

0
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το μοντέλο του year-round...

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2026: Όλοι μαζί για...

0
Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 εορτάζεται η Ημέρα Ασφαλούς...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΑΑΔΕ: «Big Brother» σε όλες τις συναλλαγές με πρόσβαση στις τράπεζες!
Επόμενο άρθρο
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2026: Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα – Τι συμβαίνει στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το μοντέλο του year-round...

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2026: Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 εορτάζεται η Ημέρα Ασφαλούς...

ΑΑΔΕ: «Big Brother» σε όλες τις συναλλαγές με πρόσβαση στις τράπεζες!

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Αρχή θέλει να πατάξει τη φοροδιαφυγή και ετοιμάζει......

Ενδοοικογενειακή βία: Αύξηση των περιστατικών – Δύο τη μέρα καταγράφονται στο Ηράκλειο

ΠΚ team ΠΚ team -
60 περιστατικά σε μόλις ένα μήνα! Ανησυχητικά είναι τα περιστατικά...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST