Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2026: Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 εορτάζεται η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.
Σε περισσότερες από 160 χώρες παγκοσμίως, αύριο, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, εορτάζεται η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID), με εκατομμύρια πολίτες να ενώνουν τις φωνές τους για ακόμη μία χρονιά, με στόχο την προώθηση της ασφάλειας, της υπευθυνότητας και της θετικής χρήσης του διαδικτύου.
Η παγκόσμια εκστρατεία απευθύνεται σε παιδιά και νέους, γονείς και φροντιστές, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και στη βιομηχανία, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους πολιτικούς, ενθαρρύνοντας όλους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου και πιο συμπεριληπτικού ψηφιακού κόσμου.
Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο», η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου αναδεικνύει τη θετική δύναμη του διαδικτύου ως μέσου σύνδεσης, δημιουργίας και συνεργασίας, καλώντας όλους να συμμετάσχουν ενεργά στο παγκόσμιο αυτό κίνημα.
Η εκστρατεία συντονίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τα δίκτυα INSAFE και INHOPE, ενώ στην Ελλάδα την ευθύνη του εορτασμού έχει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).
Κεντρική εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
Στο πλαίσιο του εορτασμού, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνει μεγάλη κεντρική εκδήλωση στην Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων του Πειραιά.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή των εφήβων σε σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την ψηφιακή τους καθημερινότητα, μέσα από διαδραστικές παρεμβάσεις και θεματικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης επισυνάπτεται.
Δράσεις σε όλη την Ελλάδα
Παράλληλα με την κεντρική εκδήλωση, σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα ενθαρρύνονται να υλοποιήσουν δράσεις ενημέρωσης και αφύπνισης για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συλλογικής ευθύνης.
Εκπαιδευτικοί, φορείς, οργανισμοί και πολίτες μπορούν να εγγραφούν ως Υποστηρικτές της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2026 στον σύνδεσμο:
🔗 https://saferinternet4kids.gr/sid/sid2026/supporter_form__sid_2026/
Όλοι μαζί, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα!
