ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΥΓΕΙΑ

ΠΑΓΝΗ: Μειώνει στο 50% τις αιμοδοσίες – Όχι γιατί δεν υπάρχουν αιμοδότες αλλά γιατί δεν έχει προσωπικό

Από: ΠΚ team

Χάνουμε πολύτιμο αίμα που συγκεντρώνεται με μεγάλες δυσκολίες στα νοσοκομεία – Έχω ενημερώσει εδώ και μήνες την διοίκηση,λέει στο patris.gr η διευθύντρια του Τμήματος.

Οι ελλείψεις προσωπικού, δημιουργούν πρόβλημα στην λειτουργία ενός ακόμη κρίσιμου τμήματος του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου,του Τμήματος Αιμοδοσίας.

Δραστικές περικοπές στο πρόγραμμα αιμοδοσιών

Αναγκάζεται να προχωρήσει σε δραστικές περικοπές του προγράμματος εξωτερικών αιμοδοσιών, που έχει οργανώσει με πολύ προσπάθεια, εξασφαλίζοντας σε μηνιαία βάση ένα σταθερό αριθμό αιμοδοτών, στην πόλη και την ενδοχώρα.

Η υποστελέχωση δεν οδηγεί μόνο στις περικοπές κατά το ήμισυ των εξορμήσεων, αλλά και στο κλείσιμο της δομής που υπήρχε κάθε Τρίτη απόγευμα στην πλατεία Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο.

«Η μείωση των συνεργείων και η οργάνωση αιμοδοσιών σε μηνιαία βάση από 23-24, θα μειωθούν αναγκαστικά στις 12-13 και οι απώλειες σε αίμα θα φανούν σε περίπου 20 μέρες από την έναρξη των περικοπών» είπε στο patris.gr η κ.Βάνα Λυδάκη, διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας του ΠΑΓΝΗ.

Διευθύντρια: «Έχω ενημερώσει εδώ και μήνες την διοίκηση»

Βάνα Λυδάκη, διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας του ΠΑΓΝΗ

Η ίδια σημείωσε ότι έχει στείλει εδώ και μήνες, σειρά εγγράφων στην διοίκηση του νοσοκομείου, παρουσιάζοντας το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει και ζητώντας την ενίσχυση του Τμήματος,τουλάχιστον με 2 γιατρούς και 3 άτομα, μη ιατρικό προσωπικό.

Αναβάλλονται επ’ αόριστον..

Ο κ. Δημήτρης Βρύσαλης

«Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ήδη αναβάλλονται προγραμματισμένες αιμοδοσίες σε Πολιτιστικούς Συλλόγους, επ’ αόριστον, όχι γιατί δεν υπάρχουν αιμοδότες, αλλά γιατί δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό» υπογράμμισε μιλώντας στο patris.gr ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου.

Το αίμα είναι πολύτιμο

Το αίμα είναι πολύτιμο, για ασθενείς που χειρουργούνται, χρόνια περιστατικά, καρκινοπαθείς, αιματολογικούς ασθενείς, πολυμεταγγιζόμενους κ.α και οι αρμόδιοι(7η υπε Κρήτης, Διοίκηση νοσοκομείου), πρέπει να βρουν λύση στελεχώνοντας το Τμήμα με επαρκές προσωπικό, το συντομότερο δυνατόν.

 

PATRIS.GR

