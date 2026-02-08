«Απόβαση» των αγροτοκτηνοτρόφων στην Αθήνα-Θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο στις 13 Φεβρουαρίου

Κάλεσμα της ΕΟΑΣΗ στην προσυγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου την Πέμπτη το βράδυ.
Την απόφασή τους να συμμετέχουν στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου πήραν οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου στην χθεσινή συνέλευση στις Αρχάνες.
Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους: «Με την πεποίθηση ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος και ότι αυτός θα πρέπει να συνεχιστεί απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης και την ΚΑΠ της ΕΕ που μάς διώχνουν από την παραγωγή και τη γη μας».
Την ίδια ώρα αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν συνελεύσεις σε χωριά για ενημέρωση του αγροτικού κόσμου.
Παράλληλα απευθύνουν κάλεσμα σε όλους και όλες να βρεθούν την Πέμπτη στις 7 το βράδυ στο λιμάνι για να στηρίξουν τον αγώνα τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΑΣΗ
Με την πεποίθηση ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος και ότι αυτός θα πρέπει να συνεχιστεί απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης και την ΚΑΠ της ΕΕ που μάς διώχνουν από την παραγωγή και τη γη μας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ στις Αρχάνες η συνέλευση των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων που έγινε μετά από κάλεσμα της ΕΟΑΣ Ηρακλείου, με στόχο την οργάνωση και τη μαζική συμμετοχή μας στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα γίνει στις 13 Φλεβάρη την Αθήνα στα πλαίσια των αποφάσεων που πάρθηκαν από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας.
Μέσα από πλούσια, ζωντανή και συλλογική συζήτηση που είχαμε , βγάλαμε πολύτιμα συμπεράσματα από τον αγώνα που δώσαμε για 54 μέρες . Αναδείξαμε ότι η ενότητα που κατακτήσαμε και καταφέραμε να δράσουμε συλλογικά σαν «ένα μπλόκο» , αποτελεί ένα μεγάλο εφόδιο , μια πολύτιμη παρακαταθήκη για την συνέχεια του αγώνα μας. Μία ενότητα που χτίστηκε πάνω στη συλλογική επεξεργασία των δίκαιων αιτημάτων μας, ένας αγώνας επιβίωσης που αγκαλιάστηκε και στηρίχτηκε με την αλληλεγγύη των εργαζομένων αλλά και όλου του λαού με τον οποίο έχουμε κοινά βάσανα και αγωνίες για το μέλλον.
Η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στον σχεδιασμό για μια οργανωμένη και μαχητική άνοδο στην Αθήνα αλλά απλώθηκε στο τεράστιο μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι όπως το υπέρογκο κόστος παραγωγής, το πανάκριβο πετρέλαιο και ρεύμα, το χαμένο εισόδημα από περιβαλλοντικές αιτίες και καταστροφές , τις αποζημιώσεις πείνας για τις ζημιές , την απουσία κατώτατων εγγυημένων τιμών για τα προϊόντα μας , το λάδι που μένει στα αζήτητα αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε περιοχές που λόγω κλιματολογικών και άλλων συνθηκών η φετινή παραγωγή ήταν μικρότερη , να αντιμετωπιστεί το οξυμένο πρόβλημα της λειψυδρίας χωρίς οικονομική επιβάρυνση της μικρομεσαίας αγροτιάς και των λαϊκών στρωμάτων , μέτρα προστασίας του ζωικού κεφαλαίου για την ευλογιά πριν αυτή χτυπήσει την πόρτα της Κρήτης , όπως επίσης και να τεθεί το ζήτημα με το μεταφορικό ισοδύναμο ώστε να εξασφαλίζεται η μείωση τιμής για τις ζωοτροφές που έρχονται στην Κρήτη με το αίτημα να δίνεται άμεσα στους παραγωγούς, ακόμα και με τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης και όχι στους μεγαλέμπορους και τους εφοπλιστές . Όλα αυτά που μάς έχουν οδηγήσει στην εντατική και μάλιστα χωρίς παροχή οξυγόνου για να ελπίζουμε ότι θα επιβιώσουμε . Μέχρι εκεί μας έχουν φέρει κυβέρνηση και ΚΑΠ . Θέλουν να τελειώνουν μαζί μας μια και καλή. Δεν θα τους περάσει , οξυγόνο μας είναι ο αγώνας μας.
Αποφασίσαμε το διάστημα που θα προηγηθεί πριν την αναχώρηση μας για Αθήνα να οργανώσουμε εξορμήσεις σε χωριά και συνελεύσεις για ενημέρωση του αγροτικού κόσμου της υπαίθρου , ενώ την Πέμπτη στις 7 το βράδυ στο λιμάνι καλούμε τον λαό του Ηρακλείου σε συγκέντρωση αλληλεγγύης προς στους βιοπαλαιστές της υπαίθρου. Να είμαστε εκεί με τα πανό μας και ανεβασμένες αγωνιστικές διαθέσεις. Από μας εξαρτάται η επιβίωση και το μέλλον μας . Σωτήρες και μεσσίες δεν υπάρχουν παρά μόνο ο μαζικός , ο συλλογικός και ανυποχώρητος αγώνας μας κόντρα σε όλες τις πολιτικές που θέλουν να μας εξαφανίσουν προς όφελος των μεγάλων αγροτοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Προσυγκέντρωση λοιπόν στο λιμάνι του Ηρακλείου , την Πέμπτη το βράδυ στις 7 για να αποδείξουμε σε αυτούς που έχουμε απέναντι μας , την κυβερνητική αντιαγροτική πολιτική και την ΚΑΠ της ΕΕ , ότι εμείς οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι είμαστε ακόμα εδώ , ενωμένοι σαν μια γροθιά από άκρη σε άκρη της χώρας , πιο αποφασισμένοι και με μεγαλύτερη ορμή να διεκδικήσουμε το δίκιο και την επιβίωση μας με όπλο αυτό που γνωρίζουμε να κάνουμε καλά , τον οργανωμένο , συλλογικό και δίκαιο αγώνα μας .
Για περισσότερες πληροφορίες – συμμετοχές για το συλλαλητήριο στην Αθήνα στα παρακάτω τηλέφωνα:
Αστερούσια : 6907850347
Αρχάνες : 6936665518
Ηράκλειο : 6938345536
Τυμπάκι : 6972013361
Μαλεβίζι : 6977460173
Έμπαρο : 6977901620
