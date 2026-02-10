Δήλωση Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης και Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη για την αναγκαιότητα ανάπτυξης Μέσου Σταθερής Τροχιάς.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ήταν σήμερα συντονιστής στην ανοικτή εκδήλωση διαλόγου για το μέλλον των υποδομών του νησιού με επίκεντρο την αναγκαιότητα ανάπτυξης Μέσου Σταθερής Τροχιάς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο «Atlantis» στο Ηράκλειο και οργανώθηκε από την Παγκρήτια Ανοικτή Επιτροπή για τη Δημιουργία Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, της οποίας ο κ. Δήμαρχος είναι μέλος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.

Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών Αρχών, φορέων και ενεργοί πολίτες, γεγονός που κατέδειξε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει το θέμα αυτό για το νησί μας.

Με αφορμή την εκδήλωση αυτή ο κ. Δήμαρχος, συμφωνώντας, ότι η δημιουργία ενός σύγχρονου Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη που θα συνδέει τους κύριους αστικούς πόλους του νησιού και τις πύλες εισόδου – εξόδου της, αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα, προέβη στην εξής δήλωση:

«Η Κρήτη μετεξελίσσεται σε έναν διεθνή πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών, γεγονός που καθιστά το παραδοσιακό μοντέλο της ατομικής μετακίνησης ανεπαρκές μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις.

Τα μέσα σταθερής τροχιάς αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη λύση, καθώς συνδυάζουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με την ικανότητα κάλυψης αστικών και υπερτοπικών αναγκών. Η υλοποίησή τους, ωστόσο, προϋποθέτει μια γενναία κεντρική πολιτική απόφαση.

Σε μια εποχή κλιματικής κρίσης, η αποσυμφόρηση του νησιού και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελούν κατεπείγουσες προτεραιότητες.

Γι’ αυτό η ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι ο μόνος δρόμος για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας, τον περιορισμό του κόστους μετακίνησης και, κυρίως, την προστασία της ποιότητας ζωής και της δημόσιας υγείας των κατοίκων μας».