Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου και Εγκαίνια Βιβλιοθήκης εις μνήμην Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ανθίμου (Συριανού)

7 Φεβρουαρίου 2026

Με πάνδημη συμμετοχή και κατά την εκκλησιαστική τάξη πραγματοποιήθηκαν, το απόγευμα του Σαββάτου, 7ης Φεβρουαρίου 2026, τα Ιερά Θυρανοίξια του Παρεκκλησίου επ’ ονόματι του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, Επισκόπου Νικομηδείας, καθώς και τα Εγκαίνια της Βιβλιοθήκης του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ανθίμου (Συριανού), στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Την Ακολουθία των Ιερών Θυρανοιξίων τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ενώ στον Εσπερινό που ακολούθησε χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, συμπροσευχομένου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.

Προ της απολύσεως του Εσπερινού, τον λόγο έλαβε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής και Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Καλυβιανάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη μνήμη και την προσφορά του Μητροπολίτου Ανθίμου στα 13 χρόνια της διακονίας του, καθώς και στην από εκείνον ανασύσταση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή, τονίζοντας το γεγονός ότι το επ’ ονόματι του Αγίου Ανθίμου Παρεκκλήσιο και η προσωπική Βιβλιοθήκη του μακαριστού Μητροπολίτου Ανθίμου θα αποτελούν πάντοτε σημείο αναφοράς, μνήμης και ευγνωμοσύνης προς τον αοίδιμο Ιεράρχη.

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο Εντιμολ. Άρχων Ιερομνήμων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Μιχαήλ Τρούλης, ο οποίος αναφέρθηκε συνοπτικά στη Βιβλιοθήκη του μακαριστού Μητροπολίτου Ανθίμου και τους αγώνες του για την ανασύσταση της Ιεράς Μονής.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, αναφέρθηκε με ευγνωμοσύνη σε όλα όσα η Εκκλησία της Κρήτης έζησε κατά την ημέρα αυτή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι σήμερα ζούμε και Πεντηκοστή, μετά τη Χειροτονία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου,

ζούμε και Υπαπαντή, καθώς ακόμη πορευόμαστε μέσα στη μεθέορτο περίοδο της μεγάλης αυτής Εορτής, αλλά ζούμε και Ανάσταση, λόγω του Εσπερινού του Σαββάτου, και επισημαίνοντας την αξία της ζωής μας μέσα στην Εκκλησία και μνημονεύοντας με ευγνωμοσύνη τον μακαριστό Μητροπολίτη Άνθιμο για την πολύτιμη και πολύπτυχη προσφορά του τόσο προς την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή, καθώς υπήρξε ο δεύτερος κτήτοράς της, όσο και προς την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Ο Σεβασμιώτατος μνημόνευσε επίσης και τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο Ψαλιδάκη, ο οποίος αυτήν την ημέρα, 7η Φεβρουαρίου, εξεδήμησε προς Κύριο, και ευχαρίστησε θερμά τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο και τους αγίους Αρχιερείς, καθώς και όλους τους προκρίτους του τόπου, του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, ως και το πλήθος των πνευματικών τέκνων του μακαριστού Μητροπολίτου Ανθίμου, που τίμησαν με την παρουσία τους τη βραδυά.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Πρόδρομος περικόσμησε με την Ανωτάτη Τιμητική Διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ήτοι τον Σταυρό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, τον Εντιμολ. Άρχοντα κ. Μιχαήλ Τρούλη, αναγνωρίζοντας, με τον τρόπο αυτό, την πολύχρονη και σταθερή προσφορά του στην Τοπική των Ρεθυμνίων Εκκλησία και την πολλή του αγάπη προς την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή.

Καταληκτικώς, τον λόγο έλαβε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο οποίος, με καρδιακούς και συγκινητικούς λόγους, αναφέρθηκε στα γεγονότα καθώς και στην πολύτιμη προσφορά του μακαριστού Μητροπολίτου Ανθίμου, συγχαίροντας τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής για την καλή αυτή πρωτοβουλία και όλους τους ανθρώπους που συνεχίζουν να διατηρούν τη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτου Ανθίμου και να αγαπούν αληθινά και καρδιακά.

Ακολούθησε φιλοξενία από πλευράς της Ιεράς Μονής προς τους πολυπληθείς προσκυνητές.

Κατά τη διάρκεια της εόρτιας τράπεζας αφίχθη στην Ιερά Μονή και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιος, ο οποίος κατέκλεισε το μοναστηριακό δείπνο με καρδιακούς και διδακτικούς λόγους.

Μεταξύ των πολλών προσκυνητών, παρέστησαν επίσης αντιπροσωπείες των Συλλόγων Μικρασιατών του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, του οποίου ο μακαριστός Μητροπολίτης Άνθιμος υπήρξε ιδρυτικό μέλος, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος και Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Ανώτατος Διοικητής Φρουράς Ρεθύμνου Αντισυνταγματάρχης κ. Εμμανουήλ Μουρτζάκης, ο Λιμενάρχης Ρεθύμνου Πλωτάρχης κ. Κυριάκος Παττακός, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ρεθύμνου Πύραρχος κ. Νικόλαος Τζανιδάκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Νομού Ρεθύμνης κ. Χρήστος Παπαδάκης, Καθηγητές του Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.