Ηράκλειο:Στη θεματική εκδήλωση με θέμα «Λειψυδρία – Τρόποι Αντιμετώπισης – Ορθή Διαχείριση και Λελογισμένη Χρήση του Νερού» συμμετείχε ως ομιλητής ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Στην εκδήλωση που διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Ηρακλείου και ο Σύνδεσμος Αδειούχων Εγκαταστατών Υδραυλικών Ν. Ηρακλείου, συμμετείχε ως ομιλητής ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση για το κρίσιμο ζήτημα της λειψυδρίας και της ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Ο Δήμαρχος ανέδειξε ότι η λειψυδρία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής, όχι μόνο λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και εξαιτίας της υπερκατανάλωσης, των σημαντικών απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης, της ρύπανσης και της άναρχης ανάπτυξης που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις τουριστικές περιοχές. Τόνισε ότι η Ελλάδα δεν στερείται νερού συνολικά, αλλά στερείται σωστής διαχείρισης.

Στην ομιλία του παρουσίασε τους βασικούς άξονες αντιμετώπισης του προβλήματος, όπως η ορθολογική διαχείριση των δικτύων με μείωση διαρροών και ψηφιακή παρακολούθηση, η εξοικονόμηση και αλλαγή συμπεριφοράς, η βιώσιμη γεωργία και η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών όπως η ανακύκλωση νερού και η αφαλάτωση με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ΔΕΥΑ και των τοπικών σχεδίων διαχείρισης, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας με τους πολίτες και την επιστημονική κοινότητα.

Ο κ. Δοξαστάκης παρουσίασε καλές διεθνείς πρακτικές από τη Βαρκελώνη, το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία, η ολοκληρωμένη διαχείριση και η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να δημιουργήσουν ανθεκτικά συστήματα ύδρευσης. Αναφέρθηκε επίσης στο εθνικό σχέδιο διαχείρισης λειψυδρίας που ανακοινώθηκε το 2025, καθώς και στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους για έργα ύδρευσης και κλιματική ανθεκτικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Αλμυρό Ποταμό και στη δυνατότητα αξιοποίησης των γλυκών ποσοτήτων νερού, με αποθήκευση στον ταμιευτήρα Αποσελέμη, στο πλαίσιο ενός επικαιροποιημένου σχεδίου αξιολόγησης και ιεράρχησης προτάσεων.

