Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, με την 44χρονη να προσπαθεί να παρκάρει το όχημα της και την 71χρονη μητέρα της να είναι έξω από αυτό και να την καθοδηγεί. Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στην Ελευσίνα με μια γυναίκα να τραυματίζεται θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που προσπαθούσε να παρκάρει η κόρη της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όλα συνέβησαν περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου, με την 44χρονη να προσπαθεί να παρκάρει το όχημα της και την 71χρονη μητέρα της να είναι έξω από αυτό και να την καθοδηγεί. Εγκλωβίστηκε Η πόρτα του συνοδηγού ήταν ανοικτή και κατά τη διάρκεια του παρκαρίσματος η 71χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην πόρτα και σε ένα δέντρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της, ενώ συνελήφθη η 44χρονη κόρη της για ανθρωποκτονία από αμέλεια.