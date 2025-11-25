Έρχονται δύο ισχυρά φαινόμενα κακοκαιρίας: Υψηλός κίνδυνος σε πολλές περιοχές

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.
Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, καθώς —όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα— δύο ιδιαίτερα ισχυρά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξουν τη χώρα μέσα στις επόμενες ημέρες, δημιουργώντας πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.
Πρώτο κύμα: Από το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου
Οι πρώτες ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά της χώρας και στη συνέχεια θα κινηθούν νοτιότερα και ανατολικότερα. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει μεγάλο τμήμα της δυτικής Ελλάδας, φτάνοντας έως και τα βορειοανατολικά τμήματα της επικράτειας.
Στον υψηλότερο βαθμό κινδύνου τοποθετούνται:
το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο
η Ήπειρος
η δυτική Στερεά
η δυτική Πελοπόννησος
η δυτική και βόρεια Θεσσαλία
η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη