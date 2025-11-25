ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Έρχονται δύο ισχυρά φαινόμενα κακοκαιρίας: Υψηλός κίνδυνος σε πολλές περιοχές

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, καθώς —όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα— δύο ιδιαίτερα ισχυρά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξουν τη χώρα μέσα στις επόμενες ημέρες, δημιουργώντας πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.

Πρώτο κύμα: Από το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου

Οι πρώτες ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά της χώρας και στη συνέχεια θα κινηθούν νοτιότερα και ανατολικότερα. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει μεγάλο τμήμα της δυτικής Ελλάδας, φτάνοντας έως και τα βορειοανατολικά τμήματα της επικράτειας.

Στον υψηλότερο βαθμό κινδύνου τοποθετούνται:

  • το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο

  • η Ήπειρος

  • η δυτική Στερεά

  • η δυτική Πελοπόννησος

  • η δυτική και βόρεια Θεσσαλία

  • η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη

Δεύτερο κύμα: Από Πέμπτη – Ακόμα πιο έντονο και εκτεταμένο

Η δεύτερη και ισχυρότερη φάση της κακοκαιρίας θα ξεκινήσει το πρωί της Πέμπτης από τα δυτικά και μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να έχει κινηθεί προς το ανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον Μαρουσάκη, η δυτική Ελλάδα μπαίνει ξανά σε «βαθύ κόκκινο» ως προς τον κίνδυνο έντονων φαινομένων, ενώ σε αυτή τη φάση θα πληγούν και πολλές περιοχές ανατολικά της Πίνδου.

«Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή», υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος, επισημαίνοντας ότι οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα.

ΠΚ team
ΠΚ team
