ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Έρευνα για την αυτοκτονία 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

Από: ΠΚ team

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Σοκ στο Ηράκλειο από την αυτοκτονία 43χρονης σε σκοπευτήριο στον Κρουσώνα, μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες. Άφησε αινιγματικό σημείωμα, ενώ το τραγικό περιστατικό εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες του γεγονότος.

Σοκ στο Ηράκλειο έχει προκαλέσει η τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου σε σκοπευτήριο στην περιοχή του Κρουσώνα, όπου μία 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη έβαλε τέλος στη ζωή της κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Η γυναίκα, που αυτοπυροβολήθηκε μπροστά σε παρευρισκόμενους, φέρεται να άφησε ένα μυστηριώδες σημείωμα: «Πάω στο Ρέθυμνο να συναντήσω μία φίλη μου που είχε ατύχημα. Φύγε και εγώ θα πετάξω με την βραδινή πτήση. Πάρε τη βαλίτσα μου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ήδη ολοκληρώσει αρκετές βολές πριν ζητήσει από τον εκπαιδευτή της να κάνει «ένα-δύο βήματα πίσω». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε το μοιραίο, αφήνοντας πλήθος ερωτημάτων για τις συνθήκες του περιστατικού.

«Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις», φέρεται να είπε στον εκπαιδευτή της λίγο πριν αυτοπυροβοληθεί, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Οι έρευνες για το περιστατικό

Την ίδια στιγμή, οι αρχές εξετάζουν πιθανές ευθύνες του σκοπευτηρίου. Ο πρόεδρός του, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της 43χρονης, υποστηρίζει πως δεν πρόκειται για ατύχημα, αλλά για εσκεμμένη πράξη.

Όπως αναφέρει, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν απολύτως νόμιμη, καθώς η γυναίκα, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, ζήτησε –σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία– ως επισκέπτρια να συμμετάσχει στην προπόνηση.

Η επιμονή της να απομακρυνθεί ο εκπαιδευτής, με το πρόσχημα ότι την άγχωσε, φαίνεται, όπως εξηγεί ο ίδιος, να της έδωσε τον χρόνο να ενεργήσει. Ο πρόεδρος του σκοπευτηρίου δηλώνει κατηγορηματικά πως η πράξη ήταν εσκεμμένη και ότι το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε τυχαία.

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