Εξαφάνιση Λεβεντάκη: «Μπήκε στο σπίτι με όπλο, με απειλούσε να μην πω τίποτα» – Τι είπε ο ενοικιαστής της 45χρονης

Πριν ακόμα συλληφθεί ο ενοικιαστής του σπιτιού της 45χρονης Σταυρούλας, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ»

Το πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Φέρεται να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή και μίλησε μαζί της πριν εξαφανιστεί.

Την ώρα που η Σταυρούλα Λεβεντάκη παραμένει αγνοούμενη για εικοστή ημέρα, ο ενοικιαστής της συνελήφθη για δενδρύλλια κάνναβης που εντοπίστηκαν σε χωράφι. Παράλληλα, κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισαν ίχνη αίματος σε δύο διαφορετικά σημεία μέσα στο σπίτι όπου διέμενε, τα οποία φέρονται να ταυτοποιούνται με το γενετικό υλικό της αγνοούμενης.

Ο βασικός ύποπτος δίνει εξηγήσεις

Ο ενοικιαστής του σπιτιού της έδινε μέχρι αργά νέες εξηγήσεις, την ώρα που οι Αρχές ελέγχουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και αξιολογούν μαρτυρίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κληθεί τρεις φορές να καταθέσει, ενώ οι αστυνομικοί έχουν ερευνήσει εξονυχιστικά το σπίτι όπου έγινε η τελευταία τους συνάντηση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η 45χρονη τον επισκέφθηκε, τράβηξε φωτογραφίες στον χώρο και του ανέφερε πως αντιμετώπιζε προβλήματα με τους γονείς της. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η συνάντηση έγινε μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή της και όχι την ίδια ημέρα, διήρκεσε λίγα λεπτά και περιορίστηκε στην παράδοση του ενοικίου. «Ήταν ήρεμη και στη συνέχεια έφυγε», πρόσθεσε.

Τι είπε ο αδερφός της

«Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι. Μετά που αυτός εξαφανίστηκε και τώρα που εμφανίστηκε, περιμένω πάλι να δω την αλλαγή. Φαντάζομαι ότι θα έχει πει κάποια πράγματα τα οποία θα αλλάξουν πάλι όλο το…», λέει ο αδερφός της μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ».

Όταν ξαναβγήκε στην εκπομπή, ο Γιάννης Λεβεντάκης είπε πως βρίσκονταν σε μετεγχειρητική περίοδο και δεν είχε δει την αδερφή του για περίπου 10 ημέρες. Την περίοδο που ο ίδιος βρίσκονταν στο νοσοκομείο δεν είχαν μιλήσει. Πρόσθεσε πως δεν είχαν ιδιαίτερα στενή σχέση με την αδερφή του.

Ο ίδιος πρόσθεσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση πως μίλησε με εργάτες και με τον ενοικιαστή της αδερφής του για το αν είχαν δει την αδερφή του, ενώ μίλησε και με την εργασία της και κατάλαβε πως η αδερφή του αγνοούνταν πολλές ημέρες.

Στην ερώτηση αν είχαν διαμάχη με τον ενοικιαστή ή ο ενοικιαστής με την αδερφή του, είπε πως δεν πρόλαβε να γνωριστούν και πως είχαν μιλήσει τρεις φορές όλες και όλες τηλεφωνικά.



Τι είπε στην εκπομπή του MEGA ο ενοικιαστής

Ο ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και είπε πως είναι ο Μίσκο, ο ενοικιαστής του σπιτιού. Είπε πως φοβάται και κρύβεται γιατί τον απειλούσαν με όπλο, λέγοντας πως ο αδερφός του και ένας φίλος του τον απείλησαν με όπλο. Είπε πως πήγαν σπίτι του με όπλο και κουκούλες και τον κρατούσαν στο σπίτι. Του είπαν πως ήθελαν να τρομάξουν την Σταυρούλα για να τα γράψει όλα στον αδελφό της τον Γιάννη.

Ο Μίσκο είπε πως οι κουκουλοφόροι τον καθησύχασαν πως δεν θα τον πειράξουν και απλά ήθελαν να γράψει όλη την περιουσία στον αδερφό της. Στην συνέχεια είπε πως δεν έχει πολύ μπαταρία και έπεσε η γραμμή.

Αναλυτικά όσα είπε στην εκπομπή:

«Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη».

Στην ερώτηση γιατί και από ποιον κινδυνεύει η ζωή του απαντά:

«Απ’ τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.

Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω.

Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

Ενοικιαστής: Για την Σταυρούλα.

Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από εχθές.

Όπως λέει ο ενοικιαστής:

«Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. ‘Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στην Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα’».

Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;

Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει ‘δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με την Σταυρούλα’. Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει ‘κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας’».

Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά την Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε την Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;

Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

Ξαναπήρε τον λόγο ο αδερφός της στην εκπομπή

Ερωτώμενος σχετικά με τις κατηγορίες του Μίσκο στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», είπε πως ο ενοικιαστής της Σταυρούλας «έπαιξε το τελευταίο του χαρτί» για να βγάλει την ευθύνη από πάνω του, εκμεταλλευόμενος την κακή σχέση του ίδιου με την αδερφή του, η οποία ήταν γνωστή.

«Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως και πρέπει να τελειώσει, να μας πει τι έχει κάνει με την αδερφή μου. Θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει». Ο Γιάννης Λεβεντάκης απάντησε γιατί καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνιση της 45χρονης στις Αρχές, απαντώντας σε όσα του καταλογίζουν.

Ο ίδιος είπε πως δεν ήταν αυτό που παρουσίαζε τόσα χρόνια. Ερωτώμενος από τους καλεσμένους της εκπομπής, ο Γιάννης Λεβεντάκης, είπε πως υποψιάζεται πως ο Μίσκο σκότωσε την αδερφή του, συμπληρώνοντας πως ειδικά σύμφωνα με όσα ακούγονταν για αυτόν τον υποψιάζεται ακόμα περισσότερο.

Η Αγγελική Νικολούλη πρόσθεσε πως οι κάμερες ασφαλείας την έχουν καταγράψει να μπαίνει στο σπίτι, αλλά όχι και να βγαίνει.