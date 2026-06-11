Εξαφάνιση στα Χανιά: Missing Alert για την 45χρονη Σταυρούλα – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

Ενεργοποιήθηκε Missing Alert για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να προειδοποιεί ότι η ζωή της γυναίκας ενδέχεται να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο

Missing Alert εκδόθηκε για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από τα τέλη Μαΐου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η γυναίκα εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου 2026, στις 14:00, από την περιοχή της Αγιάς Χανίων.

Ο Οργανισμός ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς, όπως αναφέρεται, συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη έχει ύψος 1,73 μ., είναι πολύ αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε δεν είναι γνωστό τι φορούσε.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε ή έχει κάποια πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, καλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017, καθώς και με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα.

Πληροφορίες μπορούν επίσης να δοθούν μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται, με την αγωνία της οικογένειάς της να κορυφώνεται.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού: «Στις 30 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00, εξαφανίστηκε η Λεβεντάκη Σταυρούλα, 45 ετών, από την περιοχή της Αγιάς των Χανίων Κρήτης. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Λεβεντάκη Σταυρούλα έχει ύψος 1.73 μ., είναι πολύ αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Σε ενδεχόμενη εύρεση της Λεβεντάκη Σταυρούλας, θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου, ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό.

Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ενηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies

Περισσότερες πληροφορίες:

«Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017» email:1017@hamogelo.gr https://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-paidia:missing-alert-hellas/».https://www.neakriti.gr/