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Ρέθυμνο:Ξεκινούν εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών Βιράν Επισκοπή – Ρούπες – Ελεύθερνα – Αρχαία Ελεύθερνα

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ξεκινούν εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών σε τμήματα των Επαρχιακών Οδών 23 και 24 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 15-06-2026 θα ξεκινήσουν εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών σε τμήματα των Επαρχιακών Οδών 23 και 24 και συγκεκριμένα κατά τη διαδρομή Βιράν Επισκοπή – Ρούπες – Ελεύθερνα – Αρχαία Ελεύθερνα.
Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα της οδού (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα.

Επίσης, να αφαιρέσουν με μέριμνά τους τα κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους της οδού, με τυχόν διαβάσεις που έχουν κατασκευάσει.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκατασταθεί η λειτουργία και η ασφάλεια της οδού και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις.
Επιπλέον, παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα έχουν τοποθετηθεί στην επαρχιακή οδό καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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