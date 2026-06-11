Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Παρασκευή 12 Ιουνίου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας, αριθμ. 2).

Θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι:

1. Συζήτηση – παρουσίαση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), για το έργο: «Σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)», σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑ 86621/5493/1-8-2025 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

– (εισηγητής ο κος Νικόλαος Ξυλούρης Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ)