Εξαγωγές: Οι κορυφαίοι προορισμοί των ελληνικών προϊόντων

Οι 15 σημαντικότερες χώρες – αγορές για τις ελληνικές εξαγωγές και τα κορυφαία εξαγόμενα προϊόντα

Αναμφίβολα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σταθερά πρώτες στις προτιμήσεις των Ελλήνων εξαγωγέων, πλην όμως, όπως έχει επισημάνει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, η αναγκαιότητα διασποράς κινδύνου και η περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών θα προέλθει από την αύξησή τους προς τις τρίτες χώρες.

Οι σημαντικές αυξήσεις στις εξαγωγές

Πέραν, των «παραδοσιακών» αγορών, τρεις χώρες ξεχώρισαν στο εννεάμηνο του 2025 ως προς τη σημαντική αύξηση που κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές.

Ειδικότερα, στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου οι εξαγωγές προς την Κίνα κατέγραψαν αύξηση 44,3%, φέρνοντας την εν λόγω χώρα στην 22η θέση από την 29η στη «λίστα» με τις σημαντικότερες αγορές – πελάτες.

αγροτικά προϊόντα

Οι εξαγωγές προς τη Δανία αυξήθηκαν κατά 74,1%, με τη θέση της να βελτιώνεται (25η από 39η), ενώ προς την Ιαπωνία η άνοδος ήταν της τάξης του 38,7%, με τη χώρα να καταλαμβάνει την 32η θέση από την 43η που ήταν.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2025, μειώθηκαν συνολικά κατά 4,9% και ανήλθαν μόλις σε 35,58 δισ. ευρώ. Οι εισαγωγές στο ίδιο διάστημα, μειώθηκαν κατά 4,5%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 58,90 δισ. ευρώ.

Οι σημαντικότερες αγορές για τις εξαγωγές

Η Ιταλία εξακολούθησε και στο εννεάμηνο της φετινής χρονιάς, να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών, παρά την πτώση τους κατά 15,8%, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, ενώ η Γερμανία καταλαμβάνει την 2η θέση, παρά την αύξηση των εξαγωγών κατά 6,7%.

Η Κύπρος ανέρχεται στην 3η θέση, με ελαφριά υποχώρηση (-2%) και έπεται, η Βουλγαρία καταλαμβάνοντας την 4η με αύξηση 4,1%. Η πεντάδα των κυριότερων εξαγωγικών αγορών της χώρας μας συμπληρώνεται με τις Η.Π.Α., διατηρώντας μια μικρή αύξηση, της τάξεως του 1,7%.

Στην 6η θέση ανήλθε η Ρουμανία από την 7η που κατείχε στο εννεάμηνο του 2024, λόγω της αύξησης των εξαγωγών προς την εν λόγω χώρα κατά 18,1%, ενώ στην 7η υποχώρησε το Ην. Βασίλειο (από την 6η), λόγω της μείωσης των εξαγωγών κατά 2%.

Στην 8η θέση βρίσκεται η Ισπανία (από 9η) και έπεται η Γαλλία, προς την οποία σημειώθηκε ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών (κατά 6,4%), με αποτέλεσμα να κατακτήσει τη 10η θέση από την 9η που κατείχε.

Την πρώτη δεκάδα των κυριότερων προορισμών των ελληνικών εξαγωγών, συμπληρώνει η Ολλανδία, η οποία βρισκόταν στην 15η θέση κατά το προαναφερόμενο διάστημα του 2024.

Τα σημαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα

Τα 10 σημαντικότερα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα στον κόσμο, για το εννεάμηνο του 2025 είναι τα ίδια ακριβώς που ήταν και στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρά τις όποιες αυξομειώσεις τους.

Συγκεκριμένα, στην 1η θέση βρίσκονται οι εξαγωγές ελληνικού πετρελαίου, παρά τη μείωσή τους κατά 25,6%, στη 2η θέση οι εξαγωγές φαρμάκων με υποχώρηση κατά 7,6%, στην 3η θέση οι εξαγωγές φύλλων αλουμινίου με αύξηση 16,8%.

Ακολουθούν, στην 4η θέση οι εξαγωγές φέτας-κεφαλοτύρι με αύξηση 9% και την πρώτη πεντάδα κλείνουν οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας με αύξηση 3,3%, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024.

Την 6η θέση κατέχουν οι εξαγωγές παρθένου ελαιόλαδου (αύξηση 6,1%), ενώ την 7η θέση καταλαμβάνουν τα ψάρια (αύξηση 13,8%). Την 8η και την 9η θέση τα λαχανικά και οι σωλήνες κάθε είδους, αντιστοίχως, με αύξηση για τα μεν λαχανικά 8,1%, για τους δε σωλήνες 9,2%. Την πρώτη δεκάδα ολοκληρώνουν οι εξαγωγές ασφάλτου από πετρέλαιο, με αύξηση 16,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2024.