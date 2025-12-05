ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ – Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο και ποιοι λιγότερο το 2026

Ποιες κατηγορίες φορολογουμένων θα πρέπει να υποβάλλουν νέο Ε9 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 – Ο ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα θα πληρωθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 οι φορολογούμενοι που μέσα στο 2025 απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα καθώς και όσοι διαπίστωσαν λάθη, κενά η παραλείψεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει να προχωρήσουν σε ανάλογες τροποποιήσεις στο Ε9.

Ωστόσο, καμία κίνηση δεν χρειάζεται να κάνουν όσοι υπέβαλαν δηλώσεις μεταβιβάσεων, δωρεών ή γονικών παροχών ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myProperty, καθώς στις περιπτώσεις αυτές οι αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους πέρασαν στο Ε9 αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου

ΕΝΦΙΑ και Ε9

Νέο Ε9 θα πρέπει να υποβάλλουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 οι εξής κατηγορίες φορολογουμένων:

Όσοι μέσα στο 2025 απέκτησαν με αγορά, κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή ακίνητα πάσης φύσεως, όπως κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και άλλες εκτάσεις, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αξία της περιουσίας τους. Τα νέα στοιχεία θα πρέπει να δηλωθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου, διογκώνοντας το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Όσοι το τρέχον έτος πούλησαν ή μεταβίβασαν στα παιδιά τους ή σε συγγενικά πρόσωπα ακίνητα, και οι οποίοι θα πρέπει να τα διαγράψουν από το έντυπο. Είναι προφανές ότι για αυτούς το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ για το 2026 θα είναι ελαφρύτερο.

Όσοι φέτος είχαν μεταβολές στα εμπράγματα δικαιώματα, όπως είδος και ποσοστό κυριότητας και επικαρπία.

Όσοι κατά τη διάρκεια του 2025 είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους που δεν οφείλονται σε απόκτηση, όπως η μετατροπή ημιυπαίθριων σε χώρους κύριας χρήσης της κατοικίας, η νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος, η ανέγερση, η αποπεράτωση και η κατεδάφιση κτίσματος, η αύξηση της επιφάνειας υφιστάμενου κτίσματος με προσθήκες κ.α.

Τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 θα πρέπει να υποβάλλουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα διαπιστώσουν λάθη, κενά και παραλείψεις σε κωδικούς του Ε9 που σε πολλές περιπτώσεις «φουσκώνουν» τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ όπως όροφος, παλαιότητα, εμπράγματα δικαιώματα, ποσοστά συνιδιοκτησίας, κενά ακίνητα και κτίσματα σε αγροτεμάχια.

Η υποβολή της δήλωσης Ε9 πρέπει να γίνει έως 31 Ιανουαρίου 2026.

Κατόπιν, η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εκκαθάριση και την έκδοση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για περίπου 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο φόρος θα πληρωθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου 2027.

