Μανώλης Χνάρης:«Η ουσιαστική στήριξη του ελαιοκομικού τομέα είναι αυτονόητη προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ»

Στο διεθνές συνέδριο «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα και Προοπτικές», υπό τη διοργάνωση της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε), συμμετείχε, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη, ο Βουλευτής Ρεθύμνης και Υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της παράταξης, Μανόλης Χνάρης, απευθύνοντας σχετικό χαιρετισμό.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Μ. Χνάρης υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της ελαιοκαλλιέργειας, χαρακτηρίζοντάς την ως «τη σημαντικότερη ίσως παραγωγική δραστηριότητα της πατρίδας μας». Αναφερόμενος, παράλληλα, στην υψηλή διατροφική αξία του ελαιολάδου, τόνισε ότι «αποτελεί τη βάση της κρητικής και κατ’ επέκταση της μεσογειακής διατροφής».

Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κρίσιμο και δυσμενές σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα ο τομέας του ελαιολάδου. Όπως τόνισε, η κατάσταση αυτή οφείλεται στη χαμηλή τιμή πώλησης του παραγωγού, το αυξημένο κόστος παραγωγής, το οποίο επιτείνει το πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης, καθώς και η αύξηση των αδασμολόγητων ποσοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επεσήμανε, επίσης, ότι «η εξομοίωση της ελαιοκαλλιέργειας με άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), δεν ανταποκρίνεται στη θέση που αναλογεί στο ελαιόλαδο, αν πράγματι θέλουμε να είναι το εθνικό μας προϊόν»,

ενώ παράλληλα τόνισε οι συνθήκες για τους παραγωγούς καθίστανται ολοένα και πιο δυσμενέστερες λόγω της μη αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης που είναι παρούσες, με έναν απαρχαιωμένο κανονισμό ΕΛΓΑ, ο οποίος αδυνατεί να καλύψει συχνά φαινόμενα, όπως η ακαρπία.

Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, καθώς όπως επεσήμανε «Είναι πασιφανές ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και καμία στρατηγική όλα αυτά τα χρόνια», ενώ πρόσθεσε ότι «Δεν είναι τυχαίο ότι έχει αλλάξει 6 Υπουργούς».

Ακολούθως, ειδική μνεία έκανε στην επιβεβλημένη ανάγκη εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ελαιοκομία που να αφορά:

« – τη μεταφορά, της γνώσης της επιστημονικής κοινότητας στην παραγωγή, μεταποίηση και τυποποίηση του προϊόντος,

– την ενίσχυση των συλλογικών σχημάτων, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών

– κίνητρα για την αύξηση του τυποποιημένου προϊόντος και ελαχιστοποίηση, αν όχι μηδενισμό της χύμα διάθεσης,

-καθώς και τη στήριξη της πολιτείας για την εξωστρέφεια των τυποποιημένων προϊόντων, με σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθησή τους, έτσι ώστε ο παραγωγός και ο τυποποιητής να λάβει την προστιθεμένη αξία που αναλογεί στον κόπο του, καθώς και στην ποιότητα του προϊόντος».

Τέλος, ο Μ. Χνάρης τόνισε ότι «για το ΠΑΣΟΚ η στήριξη του Αγροτικού τομέα και της περιφερειακής πολιτικής γενικότερα, αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα, που περιλαμβάνει τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, τη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας, καθώς και την αντιμετώπιση ενός σοβαρού προβλήματος, όπως του δημογραφικού».