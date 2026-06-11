Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 στους οικισμούς και στα χωριά του Δήμου Ρεθύμνης

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΣ και ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους οικισμούς, ετοίμασε το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης για τον Καλοκαίρι 2026.

Για πρώτη χρονιά φέτος καθιερώνεται ξεχωριστή πολιτιστική ατζέντα για τα χωριά καθώς στις Κινηματογραφικές Δευτέρες που πραγματοποιούνται φέτος για 3η χρονιά, προστίθενται και οι «Αποσπερίδες» που αποτελούν ουσιαστικά ένα νέο θεσμό για τον Δήμο Ρεθύμνης.

Συνολικά 28 οικισμοί θα φιλοξενήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που ξεκινά την Κυριακή 14 Ιουνίου στην Γωνιά και ολοκληρώνεται 13 Σεπτεμβρίου 2026 στο Ατσιπόπουλο.

Όλες οι εκδηλώσεις γίνονται σε συνεργασία του Δήμου Ρεθύμνης με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και φορείς των οικισμών και παντού η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Στο σύνολο του, το πρόγραμμα αναφέρεται αναλυτικά στο ψηφιακό ημερολόγιο του Τμήματος Πολιτισμού, politismos.rethymno.gr (MoRE), το οποίο ενημερώνεται καθημερινά.

Με την ευκαιρία ανακοίνωσης και έναρξης υλοποίησης του προγράμματος ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας προέβη στην εξής δήλωση:

«Αυτό το καλοκαίρι πλησιάζουμε ακόμη περισσότερο σε έναν ακόμη από τους στόχους του Τμήματος Πολιτισμού, στην δημιουργία ενός προγράμματος εκδηλώσεων ειδικά για τα χωριά και τους οικισμούς του Δήμου μας. Με τη συνεργασία και τη στήριξη πάντοτε των Πολιτιστικών Συλλόγων ανακοινώνουμε 31 μοναδικές εκδηλώσεις, όλες με ελεύθερη είσοδο, σε 28 διαφορετικά χωριά και οικισμούς.

Εκτός από τον -θεσμό πλέον- «Κινηματογραφικές Δευτέρες», δημιουργήσαμε και ανακοινώνουμε τις «Αποσπερίδες». Πρόκειται για εκδηλώσεις που θα έχουν ως στόχο -μέσα από αφήγηση, θέατρο σκιών αλλά και άλλες μορφές τέχνης που θα προστεθούν στο μέλλον- να μεταφέρουμε στα παιδιά και τους νέους ιστορίες του τόπου τους, μύθους και παραδόσεις.

Πριν από δεκαετίες, τα καλοκαίρια, οι άνθρωποι μαζεύονταν τις πρώτες βραδινές ώρες στις γειτονιές, έξω από τα σπίτια τους για να διηγηθούν παλιές ιστορίες. Αυτές ήταν οι «Αποσπερίδες», αυτό το γεγονός, ενισχύοντας την παράδοση και προσαρμοσμένο φυσικά στην εποχή μας, προσπαθούμε να μεταφέρουμε στα χωριά μας».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Κυριακή 14 Ιουνίου στη Γωνιά.

21:30’

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 2ου Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για την Αναπηρία “A festival” που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό.

Προβολή δύο ταινιών «Πώς να εκπαιδεύσεις έναν ΑΝΤΙΗΡΩΑ» & «Στελιάννα» του Γιάννη Μπλέτα και μουσικό πρόγραμμα από την χορωδία ΣΟΛΙΣΤΕΣ.

Τρίτη 16 Ιουνίου στο Ρουσσοσπίτι.

21:30’

Μουσική εκδήλωση «τα τρία αγαθά της γης, σίτος, οίνος, έλαιον». Με την συμμετοχή της ομάδας κρουστών του προγράμματος «Η τέχνη του ρυθμού στην εκπαίδευση».

Παρασκευή 31 Ιουλίου στην Επισκοπή.

21:30’

Συναυλία με την Ορχήστρα της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου.

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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΣ

Ώρα έναρξης: 21:00’

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιούνται 10 διαφορετικές προβολές ταινιών σε 10 διαφορετικά χωριά και οικισμούς κάθε Δευτέρα βράδυ, στο πλαίσιο του θεσμού «Κινηματογραφικές Δευτέρες».

Δευτέρα 6 Ιουλίου στα Φρατζεσκιανά Μετόχια: «Όλα είναι δρόμος»

Δευτέρα 13 Ιουλίου στη Μαρουλού: «Ο μανάβης»

Δευτέρα 20 Ιουλίου στους Βεδέρους: «Η ζωή είναι ωραία»

Δευτέρα 27 Ιουλίου στον Φωτεινό: «Ο θαυματοποιός»

Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Χρωμοναστήρι: «Τα παιδιά της χορωδίας»

Δευτέρα 10 Αυγούστου στην Κούφη: «Φαντασία»

Δευτέρα 17 Αυγούστου στον Μούνδρο: «Αναζητώντας τον Χέντριξ»

Δευτέρα 24 Αυγούστου στους Έρφους: «Έρφοι, Ντελουλού, Εβίβα, Χρήστος & Δήμητρα»

Δευτέρα 31 Αυγούστου στον Πίκρη: «Ο ψύλλος»

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στου Γάλλου: «Υπάρχω»

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ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΕΣ

ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Αφηγήσεις μύθων και παλιών ιστοριών μέσα από την τέχνη.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

4 διαφορετικές παραστάσεις του «Θεάτρου Σκιών Κρήτης» με τους Άθω Δανέλλη και Τηλέμαχο Αθανασιάδη. Σε 4 διαφορετικά χωριά οι ήρωες του Θεάτρου Σκιών διηγούνται μύθους και ιστορίες των χωριών.

Ώρα έναρξης: 21:00’

Τρίτη 4 Αυγούστου στην Πηγή

Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Κάτω Πόρο

Τρίτη 11 Αυγούστου στο Όρος

Τετάρτη 12 Αυγούστου στον Καλονύχτη

ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ

Σε 5 διαφορετικά χωριά, με ζωντανή μουσική από τον Μιχάλη Βόλακα, αφήγηση από την Αμάντα Γεραρχάκη και διαδραστικά παιγνίδια από την Ειρήνη Πλαΐτη, μεταφέρονται σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών μύθοι και παραδόσεις του χωριού.

Συμμετέχουν άνθρωποι του χωριού για να διηγηθούν παλιές ιστορίες.

Ώρα έναρξης: 19:30’

Τετάρτη 22 Ιουλίου στον Σωματά

Τετάρτη 29 Ιουλίου στην Κυριάννα

Πέμπτη 30 Ιουλίου στην Ελεύθερνα

Τρίτη 4 Αυγούστου στη Λούτρα

Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Αρχοντική

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Τριήμερο Κρητικής Υφαντικής και Κεντητικής Τέχνης στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Με συμμετοχή των κατοίκων του χωριού θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών υφαντών στα σπίτια, τις αυλές τους, καθώς και στον χώρο «Στρατώνα». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη καθημερινά τα απογεύματα από 18:00’-21:00’ και οι ξεναγήσεις θα γίνονται συνοδεία ζωντανής παραδοσιακής μουσικής.

Δευτέρα 17 Αυγούστου

21:00’ Ομιλίες από τους: Καψωμένο Ερατοσθένη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μιχελογιαννάκη Αταλάντη, Φιλόλογο και συγγραφέα και τους ομότιμους καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικολουδάκη-Σουρή Ελπινίκη και Νίκο Παπαδογιαννάκη.

Τρίτη 18 Αυγούστου

21:00’ Μουσικοθεατρική παράσταση «Μια κατσαρίδα στο Φεγγάρι» σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Γιασεμίδου.

Τετάρτη 19 Αυγούστου

21:00’ Παραδοσιακό Πανηγύρι.

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Διήμερο Εκδηλώσεων στην Αμνάτο.

Τετάρτη 26 Αυγούστου

19:30’ Ετήσια εκδήλωση του Σχολικού Μουσείου Δήμου Ρεθύμνης, με θέμα την «Φυσική Αγωγή στην Εκπαίδευση».

Σάββατο 29 Αυγούστου

21:00’ Θεατρική Παράσταση «όντεν επήγαινα σκολειό» σε σκηνοθεσία της Μαρινέλλας Βλαχάκη.

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Κυριακή 30 Αυγούστου στην Αρχαία Ελεύθερνα.

Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο και μουσικό απόγευμα.

13 Σεπτεμβρίου στο Ατσιπόπουλο.

Έναρξη της 3ης Γιορτής Χαμόγελου του Παιδιού.

Από το Γραφείο Τύπου