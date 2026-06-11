Συνάντηση Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη με τον Γ.Γ. Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Σάββα Χιονίδη

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης, Σάββα Χιονίδη, σχετικά με την πορεία αιτημάτων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών από τον Δήμο Γόρτυνας, είχε σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης. Ειδικότερα, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι προτάσεις του Δήμου Γόρτυνας προς ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών, καθώς και άλλα αναπτυξιακά ζητήματα του Δήμου.

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος, Μιχάλης Κοκολάκης, συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη και τους Δημάρχους της Π.Ε. Ηρακλείου, με αντικείμενο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη.