Καρυστιανού: «Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση – Δεν συνεργάζομαι με κανέναν από το υπάρχον σύστημα»

Με νέες δηλώσεις για την πιθανότητα ίδρυσης πολιτικού κινήματος επανήλθε η Μαρία Καρυστιανού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν από το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Με νέα της παρέμβαση, η Μαρία Καρυστιανού επανήλθε στο ζήτημα δημιουργίας πολιτικού κινήματος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει, αλλά χωρίς να επιβεβαιώνει ότι θα ηγηθεί. «Ένα κίνημα πολιτών μπορεί να φέρει πραγματικές λύσεις στη χώρα. Η απάντηση θα προέλθει από την ίδια την κοινωνία. Δεν γνωρίζω αν θα είμαι εγώ μπροστά, εύχομαι όμως να οργανωθεί σωστά, γιατί υπάρχουν πολλοί που επιχειρούν να το υπονομεύσουν. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με κανέναν από το σημερινό πολιτικό σύστημα», υπογράμμισε σε συνέντευξή της που μεταδόθηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου από το TV100. Για την υπόθεση των Τεμπών Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε εκτενώς και στις εξελίξεις γύρω από τη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, διατυπώνοντας εκ νέου έντονη κριτική:

«Δεν υπάρχει κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Βίντεο αποκρύφτηκαν, βιολογικό υλικό καταστράφηκε. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ούτε οι απειλές που έχει δεχθεί την έχουν λυγίσει:

«Έζησα τον μεγαλύτερο φόβο. Τίποτα πλέον δεν με φοβίζει.» Για την απώλεια της κόρης της Σε ιδιαίτερα προσωπικούς τόνους, μίλησε για τη μνήμη της κόρης της Μάρθης:

«Η πίστη μου στον Θεό έχει γίνει πιο δυνατή. Νιώθω την παρουσία της κόρης μου, την επικοινωνία της. Είναι σύμφωνη με όσα κάνω. Τη νιώθω συνεχώς δίπλα μου.» Για τη σημερινή πολιτική και κοινωνική κατάσταση Η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε και το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία:

«Μια μητέρα μου είπε πριν έρθω στο στούντιο ότι θέλει το παιδί της να φύγει στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον. Οραματίζομαι ένα κράτος δικαίου στο οποίο τα παιδιά μας δεν θα χρειάζεται να ξενιτεύονται. Είναι ξεκάθαρο ότι η κοινωνία ζητά άλλα από αυτά που προσφέρει το πολιτικό σύστημα.» Παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο Τέλος, γνωστοποίησε ότι την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου θα ταξιδέψει στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου θα πραγματοποιήσει ομιλία.