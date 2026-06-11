Αλέξης Καλοκαιρινός: Να τεθούν δημόσια οι συνολικές λύσεις και να γίνει αναλυτική ενημέρωση των τοπικών κοινωνικών

Η τοποθέτηση του Δημάρχου Ηρακλείου στην τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου για τη δημιουργία δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών/προσφύγων

Στην τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνος Πλεύρης συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινός, μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη και τους Δημάρχους, Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα, Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη, Αρχανών Αστερουσίων Μανόλη Κοκοσάλη, Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, Γόρτυνας Μιχάλη Κοκολάκη, Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη και Βιάννου Παύλο Μπαριτάκη και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου υπενθύμισε ότι ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και οι Δήμαρχοι Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης έπεισαν την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την αρχική θέση για δημιουργία μόνιμης δομής κράτησης μεταναστών στην Κρήτη και δέχθηκε τη δημιουργία δυο δομών ολιγοήμερης, 2-3 ημερών, κράτησης.

Ενημέρωσε επίσης τους Αυτοδιοικητικούς για τα νεότερα δεδομένα των μεταναστευτικών ροών, τον υποδειγματικό τρόπο λειτουργίας της δομής κράτησης της Αγιάς Χανίων, καθώς και για το κατεπείγον της εξεύρεσης αντίστοιχης λύσης στην ανατολική Κρήτη για το επόμενο τετράμηνο, όπου αναμένονται αυξημένες ροές.

Κατά την τοποθέτησή του ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε ότι θα πρέπει να τεθούν δημόσια οι συνολικές λύσεις στο τραπέζι, να γίνει αναλυτική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και εκτίμηση των συνεπειών ανά περίπτωση. Επίσης, υπενθύμισε ότι το Ηράκλειο σηκώνει τα τελευταία χρόνια το βάρος της προσωρινής φιλοξενίας,

τον τελευταίο χρόνο στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι και προηγουμένως στον χώρο του πρώην ΚΤΕΛ στην παραλιακή, και αυτό δημιουργεί μια πραγματικότητα: «Δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα, δεν υπάρχει όχληση στις δραστηριότητες του λιμανιού.

Όμως, το ψυγείο είναι ένα κολαστήριο και παρά την ηρωική προσπάθεια των στελεχών του Λιμενικού Σώματος και του Ερυθρού Σταυρού και όσων εθελοντών μπορούν να συνδράμουν και συντρέχουν, αυτό δεν είναι ανεκτό. Η κατάσταση είναι ανθρωπιστικά απαράδεκτη και αυτό δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τη συζήτηση.

Είναι απολύτως κορεσμένος ο χώρος, έχει υπερβεί τις περιορισμένες δυνατότητές του και πλέον υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθεί αυτή η ανεπαρκέστατη «δομή» με πολύ περισσότερους ανθρώπους και να οδηγήσει σε κατάσταση που δεν θα είναι διαχείρισιμη για την πόλη του Ηρακλείου».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε επίσης την ανάγκη ενδελεχούς και εντατικής πληροφόρησης των τοπικών κοινωνιών για τα δεδομένα του αντίστοιχου χώρου προσωρινής κράτησης της Αγιάς Χανίων, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες ως προς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας και να μην τροφοδοτούνται οι αντιδράσεις από την έλλειψη της σωστής ενημέρωσης.

Τέλος, επανέλαβε τη δήλωση που είχε κάνει και στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης, ότι ο Δήμος Ηρακλείου, και για λόγους αρχής, δεν εξαιρεί τον εαυτό του από τις δυνητικές λύσεις: «Προφανώς, με κάποια κριτήρια που έχουν τεθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο,

που είναι να αποφευχθεί ο αστικός ιστός και να αποφευχθεί περιοχή που έχει κορεσμούς διαφόρων ειδών ή πολύ μεγάλες ανεπάρκειες, συγκοινωνίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, κλπ. Πρέπει να τεθούν και αυτές οι παράμετροι στην συζήτηση, που πρέπει να είναι ανοικτή και ειλικρινής. Όλοι μας να κατεβάσουμε λίγο τους τόνους και να συμβάλλουμε το πρόβλημα να μπει στην πραγματική του διάσταση».