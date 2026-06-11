Ο Δήμος Μαλεβιζίου προχωρά την πολεοδόμηση της δυτικής Αμμουδάρας – Ξεκινά η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας

Σε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την οργανωμένη ανάπτυξη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Αμμουδάρας προχωρά ο Δήμος Μαλεβιζίου, καλώντας τους ιδιοκτήτες και νομείς ακινήτων που βρίσκονται εντός της μελέτης «Πολεοδόμηση του δυτικού τμήματος της περιοχής Αμμουδάρας» να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τη μελέτη Κτηματογράφησης.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί βασικό στάδιο για την έναρξη της πολεοδομικής μελέτης και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, οργανωμένου και λειτουργικού πλαισίου ανάπτυξης για μία από τις πλέον δυναμικές περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου.

Ο Δήμος καλεί τους κυρίους ή νομείς ακινήτων που βρίσκονται εντός της υπό μελέτη περιοχής να προσέρχονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη στο Γάζι, προκειμένου να ενημερωθούν για τα αναρτημένα στοιχεία και να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Η περιοχή της μελέτης οριοθετείται:

• βόρεια από το Κρητικό Πέλαγος,

• ανατολικά από τον ποταμό Ξεροπόταμο,

• νότια από τις οδούς Μελίνας Μερκούρη, Ανδρέα Παπανδρέου και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,

• και δυτικά από τις εκβολές του ποταμού Αλμυρού.

Η πλήρης αποτύπωση της πολεοδομικής ενότητας και τα σχετικά κτηματογραφικά διαγράμματα είναι διαθέσιμα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενώ θα αναρτηθούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών και λοιπά απαιτούμενα έγγραφα, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ακρίβεια και διαφάνεια η διαδικασία καταγραφής των ακινήτων.

Η υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας θα διαρκέσει έως και τις 22 Ιουνίου 2026. Τα έντυπα των δηλώσεων, καθώς και τα κτηματογραφικά διαγράμματα, θα είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Μαλεβιζίου, αλλά και από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.