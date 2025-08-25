Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τη Συναυλία «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» από το Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Τα εισιτήρια για τη Συναυλία «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» – Ο Λυρικός Μίκης Θεοδωράκης
-“100 χρόνια από τη γέννησή του” – από την Κίνα στην Ελλάδα,
με τη Μαρία Παπαγεωργίου & την Τάνια Τσανακλίδου, όσο αφορά
το Πνευματικό Κέντρο Χανίων εξαντλήθηκαν.
Παρακαλούμε τους πολίτες να απευθύνονται μόνο στο Μεγάλο Αρσενάλι,
Ενετικό Λιμάνι Χανίων, ώρες 9.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.
