Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τη Συναυλία «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» από το Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Τα εισιτήρια για τη Συναυλία «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» – Ο Λυρικός Μίκης Θεοδωράκης

-“100 χρόνια από τη γέννησή του” – από την Κίνα στην Ελλάδα,

με τη Μαρία Παπαγεωργίου & την Τάνια Τσανακλίδου, όσο αφορά

το Πνευματικό Κέντρο Χανίων εξαντλήθηκαν.

Παρακαλούμε τους πολίτες να απευθύνονται μόνο στο Μεγάλο Αρσενάλι,

Ενετικό Λιμάνι Χανίων, ώρες 9.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.