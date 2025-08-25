ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τη Συναυλία «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» από το Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τα εισιτήρια για τη Συναυλία «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» – Ο Λυρικός Μίκης Θεοδωράκης
-“100 χρόνια από τη γέννησή του” – από την Κίνα στην Ελλάδα,
με τη Μαρία Παπαγεωργίου & την Τάνια Τσανακλίδου, όσο αφορά
το Πνευματικό Κέντρο Χανίων εξαντλήθηκαν.
Παρακαλούμε τους πολίτες να απευθύνονται μόνο στο Μεγάλο Αρσενάλι,
Ενετικό Λιμάνι Χανίων, ώρες 9.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κίνδυνος Πυρκαγιάς πολύ υψηλός αύριο Τρίτη 26...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Εκδήλωση στις Μουρνιές: Η «κινούμενη άμμος» της...

0
«Η κινούμενη άμμος της Ανατολικής Μεσογείου και η παρακαταθήκη...

Κίνδυνος Πυρκαγιάς πολύ υψηλός αύριο Τρίτη 26...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Εκδήλωση στις Μουρνιές: Η «κινούμενη άμμος» της...

0
«Η κινούμενη άμμος της Ανατολικής Μεσογείου και η παρακαταθήκη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κίνδυνος Πυρκαγιάς πολύ υψηλός αύριο Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 στην Π.Ε. Λασιθίου και Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κίνδυνος Πυρκαγιάς πολύ υψηλός αύριο Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 στην Π.Ε. Λασιθίου και Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Εκδήλωση στις Μουρνιές: Η «κινούμενη άμμος» της Ανατολικής Μεσογείου και η παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Η κινούμενη άμμος της Ανατολικής Μεσογείου και η παρακαταθήκη...

Δήμος Μαλεβιζίου:3ο “MALEVIZI FESTIVAL” από 05 έως 07 Σεπτεμβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια μεγάλη, ανοιχτή, συμμετοχική, μαλεβιζιώτικη γιορτή πολιτισμού Ο Δήμος Μαλεβιζίου,...

Δήμος Γόρτυνας:Εγκαίνια Ανοικτού Θεάτρου Ρούβα, στην Γέργερη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εγκαίνια Ανοικτού Θεάτρου Ρούβα, στην Γέργερη, με τριήμερες πολιτιστικές...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST