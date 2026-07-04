Φοιτητές και Airbnb βάζουν «φωτιά» στα ενοίκια στην Κρήτη

Ανοδική πορεία κατέγραψαν τα ενοίκια κατοικιών στην Κρήτη το α’ τρίμηνο του 2026, με το Λασίθι να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση στο νησί. Αντίθετα, το Ρέθυμνο αποτέλεσε την εξαίρεση, καθώς οι τιμές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρσι.

Η αυξημένη ζήτηση για φοιτητική κατοικία, κυρίως στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των ενοικίων. Η παρουσία μεγάλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων διατηρεί έντονο το ενδιαφέρον για μικρά διαμερίσματα και γκαρσονιέρες, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα.

Παράλληλα, η ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει μειώσει το απόθεμα κατοικιών που διατίθενται για μακροχρόνια ενοικίαση. Αυτό ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ φοιτητών, εργαζομένων και μόνιμων κατοίκων, ασκώντας ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Στο Λασίθι, όπου οι τιμές παρέμεναν για χρόνια σε χαμηλότερα επίπεδα, η αυξημένη ζήτηση για ενοικίαση κατοικιών από εργαζόμενους και νέους κατοίκους, σε συνδυασμό με τη σχετικά περιορισμένη προσφορά, οδήγησε στη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενοικίων στην Κρήτη.

Αντίθετα, στο Ρέθυμνο, όπου η αγορά είχε ήδη καταγράψει σημαντικές αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια λόγω της έντονης φοιτητικής ζήτησης, οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες το πρώτο τρίμηνο του 2026, δείχνοντας τάσεις σταθεροποίησης σε υψηλά επίπεδα.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το α’ τρίμηνο του 2026 η μέση τιμή ενοικίασης κατοικίας στην Κρήτη, διαμορφώθηκε ως εξής:

Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε για πρώτη φορά στο Λασίθι, περιοχή που μέχρι πρότινος είχε τις χαμηλότερες αυξήσεις. Ειδικότερα, το κόστος αυξήθηκε κατά 10,2% και η μέση τιμή ενοικίασης βρίσκεται στα 8,57 ευρώ ανά τ.μ. από 7,78 ευρώ πέρσι.

Στη συνέχεια, ακολουθεί το Ηράκλειο, με άνοδο 10% και μέση τιμή ενοικίασης στα 10 ευρώ ανά τ.μ. από 9,09 ευρώ το 2025.

Στα Χανιά, το κόστος διαμορφώθηκε στα 10 ευρώ ανά τ.μ. από 9,5 ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή, η άνοδος της τάξεως των 5,3%.

Τέλος, στο Ρέθυμνο οι τιμές δεν μεταβλήθηκαν καθόλου. Η μέση τιμή ενοικίασης παρέμεινε στα 10 ευρώ ανά τ.μ.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά

Χανιά

Διαμέρισμα, 82 τ.μ., ημιυπόγειο, τρία υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 8,54 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 75 τ.μ., 3ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 11,33 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 125 τ.μ., τρία υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 10 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 75 τ.μ., δύο υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 12 ευρώ ανά τ.μ.

Ηράκλειο

Διαμέρισμα, 65 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 10,77 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 80 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 7,5 ευρώ ανά τ.μ.

Μεζονέτα, 185 τ.μ., ισόγειο, τέσσερα υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 13,51 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 260 τ.μ., 2ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 7,31 ευρώ ανά τ.μ.

Λασίθι

Μονοκατοικία, 95 τ.μ., ισόγειο, δύο υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 11,58 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 60 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 6,67 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 130 τ.μ., ισόγειο, ενοικιάζεται στα 9,23 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 65 τ.μ., 1ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, ενοικιάζεται στα 11,54 ευρώ ανά τ.μ.

Ρέθυμνο

Διαμέρισμα, ισόγειο, ένα υπνοδωμάτιο, ενοικιάζεται στα 8,33 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικίας, 159 τ.μ., τρία υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 8,49 ευρώ ανά τ.μ.

Μεζονέτα, 115 τ.μ., ισόγειο, ένα υπνοδωμάτιο, ενοικιάζεται στα 8,7 ευρώ ανά τ.μ.

Μεζονέτα, 115 τ.μ., ισόγειο, τρία υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 6,69 ευρώ ανά τ.μ.

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