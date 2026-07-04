Χαιρετισμό Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη στην Τελετή Έναρξης Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2026

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2026

Δημοτικός Κήπος, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026

Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί φίλοι,

Αγαπητοί παραγωγοί, συνεργάτες, συμπολίτες και επισκέπτες του Ρεθύμνου,

Καλωσορίσατε στη Γιορτή Κρητικής Διατροφής!

Χαίρομαι που σμίγουμε και φέτος σε αυτή τη γιορτή που για 12η χρονιά πραγματοποιείται στη καρδιά του θέρους, στο Δημοτικό μας Κήπο.

Σκέφτομαι πως υπάρχουν γεγονότα που δεν μετριούνται με τις ημέρες που διαρκούν, αλλά με τα ίχνη που αφήνουν

Η Γιορτή Κρητικής Διατροφής είναι ένας θεσμός που αφήνει κάθε φορά το δικό του αποτύπωμα στη συλλογική μας μνήμη. Είναι μια υπόσχεση που ανανεώνεται κάθε χρόνο ανάμεσα στη γη και στους ανθρώπους της.

Μια γέφυρα ανάμεσα σε εκείνους που παράγουν και σε εκείνους που απολαμβάνουν. Ανάμεσα στον επισκέπτη που έρχεται για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον απόδημο Ρεθεμνιώτη που επιστρέφει πάντοτε με νόστο στη γενέθλια γη, στους ντόπιους που θυμούνται, στους νέους που ανακαλύπτουν την παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου που ζουν.

Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από στιγμές που μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποιοί είμαστε. Στιγμές που φτιάχνονται από απλά υλικά: Μια γεύση που κουβαλά μνήμη, μια μυρωδιά που μας ταξιδεύει στα παιδικά μας χρόνια, ένα τραγούδι, ένα ποτήρι κρασί, ένα κομμάτι ζυμωτό ψωμί βουτηγμένο στο καινούργιο λάδι της νέας σοδειάς .

Μερικές φορές η ιστορία ενός τόπου χωρά μέσα σε μια μπουκιά. Η Κρήτη το γνωρίζει αυτό εδώ και αιώνες. Γι’ αυτό και η διατροφή της δεν έγινε διάσημη μόνο επειδή είναι υγιεινή αλλά επειδή πίσω από κάθε προϊόν της υπάρχει μια κοσμοθεωρία, μιας στάση ζωής, συνεπής, γεμάτη έγνοια και αγάπη για αυτό που κάνουμε.

Είναι η υπομονή του γεωργού, η επιμονή του κτηνοτρόφου, η σοφία της νοικοκυράς, το μεράκι και η φαντασία του μάγειρα, η φροντίδα του ανθρώπου που ξέρει πως η γη δεν είναι ιδιοκτησία του αλλά δανεική από τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Αυτήν ακριβώς την αλυσίδα τιμούμε απόψε, μ’ έναν ανανεωμένο θεσμό, πιο πλούσιο, πιο εξωστρεφή, πιο συμμετοχικό. Μ’ ένα πρόγραμμα που δεν περιορίζεται στις γεύσεις. Γιατί η γαστρονομία από μόνη της δεν αρκεί για να περιγράψει την Κρήτη. Χρειάζεται και η μουσική της, οι χοροί της, οι τέχνες της, οι ιστορίες της και , κυρίως, οι άνθρωποί της.

Η φετινή Γιορτή είναι ένας μεγάλος τόπος συνάντησης όλων των εκφράσεων του πολιτισμού μας.

Σας προσκαλώ να τη ζήσετε με όλες σας τις αισθήσεις. Να περιπλανηθείτε στα περίπτερα, να δοκιμάσετε κεράσματα, να ρωτήσετε, να ακούσετε τους ανθρώπους μας.

Αγαπητοί μας επισκέπτες,

Παρακαλώ όταν φύγετε από το Ρέθυμνο, μην αρκεστείτε μόνον στις φωτογραφίες. Αυτές κάποτε ξεθωριάζουν. Πάρτε μια συνήθεια. Βάλτε το κρητικό ελαιόλαδο στο σπίτι σας. Αναζητήστε το ρεθεμνιώτικο κρασί. Τα τυριά μας, το μέλι μας, τα αρωματικά βότανά μας.

Έτσι, η Κρήτη θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τραπέζι σας πολύ καιρό αφού τελειώσουν οι διακοπές σας.

Και κάθε φορά που θα ανοίγετε ένα τέτοιο προϊόν, ίσως να θυμάστε μια καλοκαιρινή βραδιά στον Δημοτικό Κήπο του Ρεθύμνου.

Αυτός είναι ο πιο όμορφος τρόπος να ταξιδεύει ένας τόπος. Μέσα από τις αναμνήσεις αλλά και μέσα από την ποιότητα των ανθρώπων του.

Η Γιορτή αυτή υπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Να ανοίγει δρόμους για τα τοπικά προϊόντα, για τις επιχειρήσεις, για τον πρωτογενή τομέα, για τη σύνδεσή του με τον τουρισμό, για την εξωστρέφεια του Ρεθύμνου.

Η σημερινή Γιορτή που ξεκίνησε πριν από πολλές δεκαετίες ως Γιορτή Κρασιού, μεγάλωσε, ωρίμασε, εμπλουτίστηκε, μεταμορφώθηκε.

Και σήμερα εκφράζει ολόκληρο τον γαστρονομικό και πολιτιστικό πλούτο της Κρήτης και την Παράδοση της, η οποία είναι κινητήρια δύναμη. Είναι αφετηρία και προτροπή να προχωράς μπροστά χωρίς να χάνεις τον δρόμο που σε έφερε ως εδώ.

Γι’ αυτό αισθάνομαι ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη σε όσους αναδεικνύουν τη δύναμη της παράδοσης και του πολιτισμού του τόπου και του νησιού μας με πάθος, φαντασία, αγάπη και ανιδιοτέλεια.

Την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, τους παραγωγούς, τους εργαζόμενους, τους εθελοντές, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους καλλιτέχνες.

Αγαπητοί φίλοι,

Η Γιορτή Κρητικής Διατροφής είναι μια εμπειρία ζωογόνας συνάντησης με όλα όσα συνθέτουν την Κρήτη, τον τόπο που, όπως συνήθιζαν να λένε οι πρόγονοί μας, το ψωμί και το λάδι δεν λείπουν ποτέ από το σπίτι.

Εγώ θα προσθέσω ακόμη κάτι. Δεν πρέπει να λείπει ούτε η διάθεση να μοιραζόμαστε.

Γιατί η μεγαλύτερη αξία αυτού του τόπου δεν είναι μόνο όσα παράγει. Είναι και ο τρόπος που τα προσφέρει. Με γενναιοδωρία. Με αξιοπρέπεια. Με χαμόγελο.

Σας ευχαριστώ πολύ κι εύχομαι να είστε όλοι καλά.