Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης ΖΟΡΜΠΑΣ από το Μουσείο Καζαντζάκη σε Ηράκλειο και Μυρτιά

Φεστιβάλ Λόγου & Τέχνης ΖΟΡΜΠΑΣ

Ηράκλειο – Μυρτιά | 29 Ιουλίου – 2 Αυγούστου

Το Μουσείο Καζαντζάκη προσκαλεί το κοινό στο Φεστιβάλ Λόγου & Τέχνης ΖΟΡΜΠΑΣ, με ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026, κάνοντας ένα ταξίδι στον κόσμο του εμβληματικού ήρωα του Νίκου Καζαντζάκη.

Συναυλίες, περιηγητικές παραστάσεις, εκθέσεις, προβολές, συζητήσεις και ένα μοναδικό κυνήγι θησαυρού για παιδιά, συνθέτουν ένα φεστιβάλ που απλώνεται από το Ηράκλειο έως τη Μυρτιά, ενεργοποιώντας τον διάλογο ανάμεσα στη λογοτεχνία, τη μουσική και τις σύγχρονες μορφές τέχνης.

Προφεστιβαλικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου

Ηράκλειο (29 & 30 Ιουλίου)

Οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις ξεκινούν την Τετάρτη 29 Ιουλίου και ώρα 21:30 στον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο ΒΗΘΛΕΕΜ, με την προβολή της ταινίας Zorba the Greek, συστήνοντας ξανά στο κοινό τη διεθνή κινηματογραφική εκδοχή του Ζορμπά.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου και ώρα 9:30 στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, το ZorbaTalks: Διάλογοι λόγου και τέχνης ανοίγει έναν ζωντανό διάλογο μεταξύ ερευνητών και καλλιτεχνών, διερευνώντας τις πολλαπλές αναγνώσεις του έργου σε μια ανοιχτή συζήτηση με το κοινό και ελεύθερη είσοδο.

Κύριο πρόγραμμα | Μυρτιά (31 Ιουλίου – 2 Αυγούστου)

Στη Μυρτιά, το φεστιβάλ ξεδιπλώνεται μέσα από δράσεις που μετατρέπουν το χωριό σε ένα ζωντανό πολιτιστικό τοπίο:

Παρασκευή 31 Ιουλίου

18:30 Εγκαίνια της έκθεσης «ΖΟΡΜΠΑΣ: λόγια και εικόνες», βασισμένης στο graphic novel του Αντώνη Νικολόπουλου (Soloúp) παρουσία του δημιουργού και επιμελητή της έκθεσης.

20:00 Περιηγητική παράσταση «7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά: Το κάρβουνο είναι μια αφορμή· έτσι, για να μη σκανταλίζεται ο κόσμος» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Τσακιρέλη και με τη συμμετοχή πολυπληθούς ομάδας καλλιτεχνών, τα σοκάκια του χωριού μετατρέπονται σε επτά ζωντανές σκηνές όπου το κοινό θα βιώσει τον ήρωα μέσα από μια διαδρομή στον χώρο.

22:30 Συναυλία των Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη, εμπνευσμένη από τον λόγο και την αλληλογραφία του Νίκου Καζαντζάκη.

Σάββατο 1 Αυγούστου

18:30 Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού για παιδιά στα σοκάκια της Μυρτιάς, σχεδιασμένο από τον Soloúp με τίτλο «Το κυνήγι της πράσινης πέτρας».

20:00 Περιηγητική παράσταση «7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά: Το κάρβουνο είναι μια αφορμή· έτσι, για να μη σκανταλίζεται ο κόσμος».

22:30 Συναυλία των Σαβίνα Γιαννάτου Primavera en Salonico με τίτλο «Στη θηλυκή πλευρά της Μεσογείου», εμπνευσμένης από τους πολλαπλούς ρόλους των γυναικών στην μεσογειακή παράδοση.

Κυριακή 2 Αυγούστου

20:00 Συναυλία της mezzo soprano Μαρίας Ανδρικοπούλου, με τον Σπύρο Σουλαδάκη στο πιάνο, με τίτλο «Στην αυλή της Σαντέζας» με γαλλικές μελωδίες και ελληνικά τραγούδια των ’30s, εμπνευσμένη από τον χαρακτήρα της Μαντάμ Ορτάνς.

22:00 Συναυλία με τους Γιώργη Μανωλάκη- Couleur Locale Trio & friends, με τίτλο «Μια σύγχρονη ανάγνωση της κρητικής μουσικής», ένα ασυμβίβαστο ηχητικό σύμπαν, εμπνευσμένο από τον διονυσιακό χαρακτήρα του μυθιστορήματος.

Το φεστιβάλ επιχειρεί να προσεγγίσει τον Ζορμπά ως ένα διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας, δημιουργίας, ανθρώπινης έκφρασης, αλλά και ως παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, το Μουσείο Καζαντζάκη επανασυστήνει τον Ζορμπά στο σήμερα, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης για το κοινό και τους δημιουργούς. Με βασικό πυρήνα το βιβλίο Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, το φεστιβάλ έρχεται να απελευθερώσει τον ήρωα από στερεότυπα με τα οποία έχει ταυτιστεί ανά τα χρόνια.

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Αρχανών Αστερουσίων

Συνεργασία: Δήμος Ηρακλείου

Μεγάλος χορηγός: Ευάγγελος Μαρινάκης

Χρήσιμες πληροφορίες:

• Δωρεάν μετακίνηση Ηράκλειο – Μυρτιά – Ηράκλειο

• Δωρεάν χώροι στάθμευσης στη Μυρτιά

• Η περιηγητική παράσταση δεν ενδείκνυται για άτομα με κινητικά προβλήματα και για ηλικίες κάτω των 5 ετών

Προπώληση εισιτηρίων:

• more.com εδώ

• στα καταστήματα Public

• στο Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη στο Ηράκλειο

• στο Μουσείο Καζαντζάκη

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Μουσείου Καζαντζάκη (2810741689) και στο https://www.kazantzaki.gr/gr/zorbas-festival-of-speech-and-art