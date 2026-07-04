Βιάννος: Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για την αγνοούμενη 70χρονη

Για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης έχουν επιστρατευτεί ομάδα με drone και εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 70χρονης γυναίκας, η οποία αγνοείται από το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) από την περιοχή της Σύμης, στον Δήμο Βιάννου, με τις Αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να την εντοπίσουν.

Οι αναζητήσεις ξεκίνησαν από το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζονται αδιάκοπα, καθώς η ηλικιωμένη δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στους συγγενείς της και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ επιστρατεύτηκαν ομάδα με drone και εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας, προκειμένου να ερευνηθεί εξονυχιστικά κάθε πιθανό σημείο στην ευρύτερη περιοχή όπου θα μπορούσε να βρίσκεται η 74χρονη.

Στο πλευρό των Αρχών βρίσκονται και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στις έρευνες, ελπίζοντας η ηλικιωμένη να εντοπιστεί σύντομα σώα και ασφαλής.https://www.neakriti.gr/