Formula Student Πολυτεχνείου Κρήτης (FSTUC) 2025: Η αγωνιστική πορεία προς το κύπελλο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με πάθος και άψογη συνεργασία, η ομάδα Formula Student του Πολυτεχνείου Κρήτης (FSTUC) ολοκλήρωσε μια απαιτητική, αλλά εξαιρετικά εποικοδομητική αγωνιστική σεζόν, συμμετέχοντας σε δύο διεθνείς διαγωνισμούς.

Το τρίτο θερμικό μονοθέσι
ο της FSTUC, με το όνομα
“Talos”, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έπειτα από συστηματική μελέτη και προσεκτική υλοποίηση από τα μέλη της, ενώ μέσα από τους διεθνείς διαγωνισμούς κατάφερε να αναδείξει τη συνολική προσπάθεια και την τεχνογνωσία της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στην Κροατία, στον διαγωνισμό FS Alpe Adria (11–16 Αυγούστου 2025), όπου η ομάδα πέτυχε την πρώτη της συμμετοχή στο αγώνισμα endurance (αγώνας αντοχής μονοθέσιου), περνώντας επιτυχώς όλους τους απαιτητικούς τεχνικούς ελέγχους. Ξεχώρισε στο στατικό αγώνισμα «Cost & Manufacturin
g», κατακτώντας την 7η θέση. Παράλληλα, τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν, αντιμετωπίστηκαν με πνεύμα συνεργασίας, ευελιξίας και επιμονής – βασικά χαρακτηριστικά της FSTUC.

Ακολούθησε η συμμετοχή στον Formula IHU 2025 (26–31 Αυγούστου), τον πρώτο ελληνικό διαγωνισμό Formula Student. Η ομάδα, πιο έμπειρη πλέον και με σαφή εικόνα των βελτιώσεων που έπρεπε να γίνουν, κατέκτησε την 3η θέση overall στην κατηγορία των θερμικών μονοθέσιων. Παράλληλα, διακρίθηκε με την 1η θέση στα στατικά αγωνίσματα «Business Plan» και «Cost & Manufacturing», καθώς και τη 2η θέση στο «Engineering Design». Ακόμα, σημαντική διάκριση αποτέλεσε η κατάκτηση της 1ης θέσης στο «Egress Test».

Η ομάδα FSTUC απέδειξε τη δυναμική της ως μία ομάδα που μαθαίνει, προσαρμόζεται και εξελίσσεται. Οι αστοχίες του πρώτου διαγωνισμού μετατράπηκαν σε κινητήριο δύναμη, οδηγώντας σε στοχευμένες βελτιώσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Με εφόδια την εμπειρία, την αποφασιστικότητα και το πάθος για συνεχή πρόοδο, η ομάδα κοιτάζει πλέον με αυτοπεποίθηση το νέο αγωνιστικό έτος.

Team Πολ. Κρήτης
