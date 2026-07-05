Φωτιά στην Οινόη: Μάχη για να μην φτάσει σε σπίτια, ήχησε το 112 για ετοιμότητα – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Ενισχύονται διαδοχικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (5/7), όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην θέση «Σφάκα» του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, κοντά στην Οινόη Αττικής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν αρχικά για την κατάσβεση ενισχύθηκαν και πλέον στην περιοχή επιχειρούν 155 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο drone, 39 οχήματα, 16 αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στα πιο δύσβατα σημεία του μετώπου, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Συνδρομή παρέχουν επιπλέον υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής, ΟΤΑ, καθώς και του ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.

Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και την Κυριακή (5/7)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδυνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Πολιτική Προστασία, απευθύνεται προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για την Αττική ως προς την Κυριακή.

Ήχησε και το 112

Στις 16:22, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής και προειδοποιούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112.

Μάχη με τις φλόγες πριν φτάσει σε σπίτια

Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές ή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην περιοχή επικρατούν δυσμενείς συνθήκες, με τον άνεμο και τη θερμοκρασία να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών που συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μάνδρα λόγω της φωτιάς

Επιπλέον, σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας (Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Διακόπηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια

Επίσης, προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία των συρμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 14:30 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια και από τις 15:12 η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1317 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1319 (Κιάτο – Πειραιάς) και 1321 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένουν στους Σταθμούς Κορίνθου και Κιάτου, αντίστοιχα.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.