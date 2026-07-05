ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Φωτιά σε σταθμευμένο λεωφορείο, κοντά στο Αεροδρόμιο Ν.Καζαντζάκης

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Φωτιά σε λεωφορείο προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το πρωί της Κυριακής (5/7), σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης του Ηρακλείου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο μεγάλο όχημα κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δέκα πυροσβεστικά οχήματα με συνολικά 20 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη αποθήκη με πάνελ, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια του περιστατικού.

Photo Credits: @Στέφανος Ραπάνης/ Image Services

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Team Πολ. Κρήτης
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